Neuwahlen in Großbritannien May will es wissen

Kurzfristig schien es ein wenig ruhiger zu werden im Brexit-Drama. Seit Ende März gab es die realistische Hoffnung, dass die Verhandlungen über den EU-Ausstieg der Briten endlich beginnen könnten. Doch Theresa May hat diese Ruhe nun schlagartig beendet. Die Premierministerin will Neuwahlen, Anfang Juni soll es so weit sein, knapp ein Jahr nach dem Referendum, das die EU erschütterte.

Ähnlich unerwartet kommt für viele Europäer nun Mays Ankündigung. Schließlich verfügt die Regierungschefin über eine breite Mehrheit im Parlament. Selbst Teile der sozialdemokratischen Opposition hatten ihren Weg in die Brexit-Verhandlungen unterstützt. Warum greift sie trotzdem zu diesem Schritt? Die Hintergründe in der Übersicht.

Warum strebt May Neuwahlen an?

Die Entscheidung hat zunächst triviale Gründe. May will eine eigene Mehrheit im Unterhaus erzielen - und diese gegenüber ihrem Vorgänger David Cameron noch ausbauen. Und die Chancen dafür stehen so gut wie nie.

Ein wesentlicher Grund für die Stärke von Mays Konservativen ist die Schwäche der Opposition. Die sozialdemokratische Labour Party steckt in einer historischen Krise. Parteichef Jeremy Corbyn ist innerparteilich umstritten und für große Teile der Briten unwählbar. Dazu kommt, dass die Partei keine klare Haltung zum Brexit hat. Corbyn ist dafür, ein Großteil seiner Abgeordneten dagegen.

Umfragen deuten auf einen klaren Sieg für May hin. In aktuellen Befragungen liegen die Tories bei 44 bis 46 Prozent, Labour kommt lediglich auf 23 bis 25 Prozent. Liberaldemokraten und die rechtspopulistische Ukip erreichen in den Umfragen jeweils zwischen neun und zwölf Prozent. Wegen des Mehrheitswahlrechts in Großbritannien könnte May ihre Macht also deutlich ausbauen - und zugleich innerparteiliche Konkurrenten wie Außenminister Boris Johnson kaltstellen.

Welche Risiken gibt es für May?

Trotz der günstigen Stimmung sind Neuwahlen für May nicht ungefährlich. Politische Beobachter erwarten eine Zuspitzung in den Brexit-Verhandlungen mit der EU. "In Wahlkämpfen gibt es keine Abwägungen oder Kompromisse", sagt der ehemalige Europaminister Denis MacShane: "Bislang hat May sich eher vorsichtig geäußert, im Wahlkampf wird sie ihre Rhetorik gegenüber der EU verschärfen müssen - auf Druck ihrer Partei und der Medien."

Wahrscheinlich ist zudem, dass die Neuwahlen die Spaltung in Großbritannien vergrößern. In England dürften die Brexit-Anhänger ihre Vormacht ausbauen, in Schottland und Nordirland werden voraussichtlich die Befürworter einer Abspaltung profitieren. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon kritisierte bei Twitter, May wolle "einen harten Brexit und tiefere Einschnitte durchsetzen". Dies stärke die Position, dass die Schotten erneut über eine Unabhängigkeit abstimmen sollten, so Sturgeon.

Welche Folgen hat der Plan für die Brexit-Gespräche?

Die Neuwahlen dürften die Verhandlungen mit der EU weiter verzögern. In den kommenden sechs Wochen des Wahlkampfs ist nicht mit substantiellen Fortschritten in den Gesprächen zu rechnen. Nach der Wahl und der folgenden Regierungsbildung bleiben lediglich 12 bis 14 Monate, um ein zukünftiges Verhältnis auszuhandeln.

Eine zu erwartende Verschärfung der britischen Position setzt auch die Gegenseite unter Druck. Die verbleibenden 27 EU-Mitgliedsländer werden kaum akzeptieren, dass die Briten einen harten Ausstieg vollziehen und zugleich weiter von den Vorteilen einer Mitgliedschaft profitieren. Der Poker um den Brexit dürfte noch komplizierter werden.