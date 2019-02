Thüringen Bürgermeister druckt originale Nazi-Anzeige im Amtsblatt ab

Die Stadt Hildburghausen in Thüringen ist wegen der Veröffentlichung einer historischen Nazi-Anzeige in die Kritik geraten. Der Abdruck kündigt eine Trauerfeier für die Opfer eines alliierten Luftangriffs vom 23. Februar 1945 auf die Stadt an. Im Ablaufplan ist von einem "Terrorangriff" die Rede. Einer der Programmpunkte lautet "ein Wort des Führers".

Über der Anzeige, die im amtlichen Teil des "Hildburghäuser Stadtanzeigers" erschienen ist, erinnert der Bürgermeister, Holger Obst (CDU), in einem kurzen Text an die Luftangriffe. Die NS-Anzeige bleibt unkommentiert. Neben der Anzeige sind zwei Fotos der Trauerfeier vom 2. März 1945 zu sehen, ebenfalls ohne Kommentar.

In der Region hat der Abdruck wütende Reaktionen provoziert. "Nazi-Propaganda unkommentiert abzudrucken, ist eines Demokraten unwürdig", sagte die stellvertretende Vorsitzende der Landes-SPD, Diana Lehmann, dem Portal Insüdthüringen.de.

Der Linke-Landtagsabgeordnete Steffen Harzer forderte Obst zum Rücktritt auf. "Die kommentarlose Wiedergabe von NS-Propaganda und Hitlerverehrung in einem Amtsblatt grenzt meiner Meinung nach an die strafbare Verherrlichung des Nationalsozialismus", schreibt Harzer auf Twitter. Dies zeige, dass Obst "ungeeignet für das Amt des Bürgermeisters" sei.

Obst selbst bezeichnete den Abdruck als Versehen. "Das im Amtsblatt gezeigte Originalmaterial stammt aus dem städtischen Museum", sagte er SPIEGEL ONLINE. "Wir hätten es ohne Frage in dem Beitrag entsprechend kennzeichnen müssen. Das war schlicht ein Fehler, für den wir uns entschuldigen. Es kommt sicher nicht wieder vor. Keiner der beteiligten Mitarbeiter hat in irgendeiner Form eine rechte Gesinnung."

Die CDU Thüringen stellte sich hinter den Bürgermeister. "Es ist richtig und notwendig, dass Obst diesen schweren Fehler unumwunden einräumt und eine Wiederholung ausschließen will", schrieb der Landesverband auf Twitter. "Die Veröffentlichung derartiger Quellen ohne klare und kritische Einordnung verbietet sich von selbst."