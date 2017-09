Medienberichte Ivanka Trump soll privaten Account für Regierungs-Mails genutzt haben

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Jared Kushner ein privates E-Mail-Konto für die Kommunikation mit Regierungsmitarbeitern genutzt haben soll. Nun wird das auch seiner Frau, der Präsidenten-Tochter Ivanka Trump, vorgeworfen. Die Organisation American Oversight veröffentlichte am Montag eine Mail, die belegen soll, dass Trump ihren privaten Account noch im März 2017 für die Kommunikation mit anderen Regierungsangestellten nutzte. Mehrere Medien griffen die Informationen auf.

Demnach schrieb Trump am 28. Februar eine E-Mail, die im Zusammenhang stand mit ihrer Initiative zur Förderung von Unternehmerinnen. Zwei Mitarbeiter des Weißen Hauses setzte sie demnach in der Adresszeile in Kopie.

Trump hatte zu dem Zeitpunkt keine offizielle Funktion in der Regierung ihres Vaters Donald Trump. Sie war aber regelmäßig im Weißen Haus und bei wichtigen Terminen ihres Vaters anwesend. Später bekam sie ein offizielles Büro im West Wing. Ihr Ehemann Kushner ist einer der wichtigsten Berater des Präsidenten.

Während des Präsidentschaftswahlkampfes hatten Trump und die Republikaner immer wieder gegen die Demokratin Hillary Clinton ausgeteilt, die während ihrer Zeit als US-Außenministerin von 2009 bis 2013 einen privaten E-Mail-Account für ihre gesamte dienstliche Kommunikation genutzt hatte. Kurz vor der Wahl hatte der damalige FBI-Chef James Comey neue Untersuchungen in der E-Mail-Affäre um Clinton angekündigt - sie macht ihn bis heute für ihre Niederlage gegen Trump mitverantwortlich.

"Newsweek" schreibt, dass Ivanka Trump schon im Februar, also kurz nach der Inauguration ihres Vaters, auch ohne offiziellen Posten eine E-Mail-Adresse vom Weißen Haus hätte bekommen können - allein schon, weil sie Tochter des Präsidenten ist.

Kushner habe die Adresse des Weißen Hauses für Regierungssachen genutzt, sagte sein Anwalt Abbe Lowell laut "Politico" in einer Stellungnahme. Weniger als hundert E-Mails zwischen Kushner und Regierungsmitarbeitern seien zwischen Januar und August dieses Jahres aber auch über den privaten Account gelaufen.

Zu den Sendern und Adressaten gehörten dem Bericht zufolge unter anderem der ehemalige Stabschef im Weißen Haus, Reince Priebus, sowie der ehemalige Chefstratege des Präsidenten, Steve Bannon. Es gebe jedoch keine Hinweise darauf, dass Kushner heikle oder geheime Informationen über seinen privaten Mail-Account ausgetauscht habe.