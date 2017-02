Tom Perez US-Demokraten küren neuen Parteivorsitzenden

Dreieinhalb Monate nach ihrer schweren Niederlage bei den US-Präsidenten- und Kongresswahlen haben die US-Demokraten ihren neuen Parteivorsitzenden gewählt. Bei der Abstimmung während einer Parteiversammlung in Atlanta gewann der frühere Arbeitsminister Tom Perez.

Die Parteivorsitzenden in den USA sind zwar mit deutlich weniger Machtbefugnissen ausgestattet als etwa in Deutschland. Dennoch wird der neue Chef des Demokratischen Nationalkomitees (DNC) eine wichtige Rolle in der Neuorganisation und strategischen Neuausrichtung der Partei spielen. Der Latino Perez gilt als Repräsentant des Partei-Establishments.

Perez setzte sich gegen seinen Kontrahenten Keith Ellison durch, einem eher arbeiternahen Parteilinken.