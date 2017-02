Mordfall Kim Jong Nam Malaysias Polizei nimmt zweite Verdächtige fest

Die malaysische Polizei hat nach dem mutmaßlichen Mord am ältesten Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un eine zweite Verdächtige festgenommen.

Sie soll im Besitz eines indonesischen Passes sein. Malaysias Polizeichef Khalid Abu Bakar bestätigte die Festnahme einer weiteren Frau, ohne zunächst Einzelheiten zu nennen. Eine Mitteilung werde es aber bald geben.

Bereits am Mittwoch war eine 28-Jährige im Besitz eines vietnamesischen Passes am Flughafen von Kuala Lumpur gefasst worden, wo Kim Jong Nam am Montag gestorben war. Diese erste Verdächtige sollte am Donnerstag einem Richter vorgeführt werden. Beide wurden anhand von Überwachungsvideos als mögliche Täterinnen identifiziert.

Kim Jong Nam war der ältere Halbbruder von Kim Jong Un. Beide haben denselben Vater, den früheren Machthaber Kim Jong Il, aber unterschiedliche Mütter. Südkoreanische Medien hatten am Dienstag zuerst berichtet, dass der 45-Jährige in Malaysia getötet worden sei. Er wurde demnach von zwei Frauen vergiftet, die danach entkamen. Kim war anschließend auf dem Weg in eine Klinik gestorben. Er wollte demnach von Malaysia nach Macau fliegen.

Angeblich gab es bereits 2012 einen Mordversuch

Am Mittwoch bestätigten die südkoreanischen Behörden die Berichte über Kim Jong Nams Tod. Seine Leiche wurde am Mittwoch zur Obduktion in ein Krankenhaus in Kuala Lumpur gebracht. Südkorea beschuldigt Pjöngjang, den Mord in Auftrag gegeben zu haben, demnach seien die beiden Frauen nordkoreanische Agentinnen gewesen. Nordkorea hat sich bislang nicht zu dem Fall geäußert.

Kim Jong Nam lebte seit Jahren im Ausland, zuletzt mit seiner zweiten Frau in Macau. Er soll bei Nordkoreas Regime in Ungnade gefallen sein, als er 2001 versucht hatte, mit einem gefälschten Pass nach Japan einzureisen. Dort hatte er Disneyland Tokio besuchen wollen. Laut Südkoreas Geheimdienst NIS soll Nordkorea seit fünf Jahren versucht haben, Kim Jong Nam zu töten. Demnach habe es bereits 2012 ein Attentatsversuch gegeben, das jedoch scheiterte. Danach soll Kim Jong Nam seinem Halbbruder einen Brief geschrieben haben, mit der Bitte, ihn und seine Familie zu verschonen.

Seit Kim Jong Un 2011 die Macht von seinem Vater übernommen hat, ließ er schon einige vermeintliche Feinde beseitigen. Unter anderem auch seinen Onkel, der wiederum Kim Jong Nam nahe gestanden haben soll.