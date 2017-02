Unbekanntes Transnistrien Einfach mal hingefahren

Zur Person Emile Ducke, Jahrgang 1994, studiert Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover. Gerade war er für ein Auslandssemester im sibirischen Tomsk, wo er eine orthodoxe Altgläubigen-Siedlung im Wald und einen Klinikzug, der in abgelegenen Regionen Kranke versorgt, mit der Kamera begleitet hat. emileducke.de

SPIEGEL ONLINE: Herr Ducke, was hat Sie nach Transnistrien verschlagen, einem schmalen Streifen Land zwischen Moldawien und der Ukraine?

Ducke: Eine Fernsehreportage über die Republik Moldau, in der Transnistrien kurz erwähnt wurde, weil es völkerrechtlich dazu gehört. Unglaublich, dass ich davon noch nie gehört hatte, obwohl dieses De-facto-Regime in Europa liegt. Da gibt es seit mehr als 20 Jahren einen Staat, der international nicht anerkannt ist und der trotzdem in diesem Status quo mit eigener Regierung, eigener Währung und eigenem Militär existieren kann. Fand ich spannend!

SPIEGEL ONLINE: Und dann sind Sie einfach hingefahren?

Ducke: Genau, gleich ein paar Wochen später. Ich bin in einer Art Hostel abgestiegen, das ein amerikanischer Backpacker, der dort gestrandet ist, für die wenigen westlichen Touristen betreibt. Von ihm habe ich auch viele Tipps bekommen, im Vorfeld hatte ich kaum Informationen gefunden. Interessiert hat mich vor allem, wie die Menschen mit dem eingefrorenen Konflikt mit Moldawien, von dem sich Transnistrien ja abspalten wollte, leben und wo sich dieser manifestiert. Wie geht man mit dem Stillstand um und versucht trotzdem eine transnistrische Identität zu schaffen?

SPIEGEL ONLINE: Und was haben Sie gefunden?

Ducke: Zum Beispiel einen Mathelehrer, der unterm Staatswappen mit Hammer und Sichel sowie allerhand sowjetischer Propagandasprüchen unterrichtet. Ich war bei Militärwettkämpfen und einem Konzert im Veteranenklub. Faszinierend, wie dieses kleine Land sich als politische Größe und Macht darstellt. Gleichzeitig ist aber auch der Sowjetkult noch sehr präsent. In der Hauptstadt Tiraspol etwa steht als Denkmal ein sowjetischer Kampfjet, den ich fotografiert habe. Es gibt aber auch Motive, bei denen der eingefrorene Konflikt auf den ersten Blick nicht sichtbar ist - und die für mich dennoch dafür stehen.

SPIEGEL ONLINE: Welches denn zum Beispiel?

Ducke: Die Fähre, die Tiraspol mit der Ortschaft Kitskany verbindet. Der Fluss, der Dnjestr, bildet größtenteils die Grenze zwischen Transnistrien und Moldawien. Dennoch liegen einzelne transnistrische Orte am anderen Ufer, so wie eben Kitskany. Die Fähre verbindet also und versinnbildlicht gleichzeitig einen Schwebezustand. Die Arbeit dort war ein Schlüsselmoment für mich. Vielleicht auch, weil ich einige Stunden lang am Fluss gestanden bin und auf das passende Licht gewartet habe. Ich habe nämlich in diesem Fall mit einer Großformatkamera gearbeitet, so in Ziehharmonikaform und mit Tuch überm Kopf.

SPIEGEL ONLINE: Wie sind Sie eigentlich mit den Menschen in Transnistrien in Kontakt gekommen?

Ducke: Ich habe mich treiben lassen, schließlich hatte ich Zeit. Als Westeuropäer hat man einen Bonus, man gilt als interessant, da kommt man schnell ins Gespräch. Die meisten Kontakte habe ich sehr willkürlich geknüpft, etwa zu Ilin, den ich auf dem Friedhof traf, wo er als Tagelöhner arbeitet, und der mich zu sich nach Hause zum Abendessen einlud. Dort entstand diese absurde Situation, als er - stark alkoholisiert - mit einem Soldatenhelm aus dem Kopf tanzt. Den hatte er ein paar Wochen zuvor, als er ein Grab schaufelte, gefunden. Er stammt wahrscheinlich aus dem Bürgerkrieg der 1990er.

SPIEGEL ONLINE: Damals wollte sich Transnistrien von der Republik Moldau abtrennen, erfolglos. Machen sich die Menschen dort denn Hoffnung, dass sich die Situation noch mal ändert?

Ducke: Durch die Annexion der Krim schien es so, als könnte noch mal Bewegung in den eingefrorenen Konflikt kommen. Schließlich wünschen sich die meisten Transnistrier einen Beitritt in die russische Föderation. Aber der Aufnahmeantrag des Parlaments wurde zurückgewiesen. Am Status quo wird sich also vermutlich vorerst nichts ändern. Viele haben sich aber auch damit abgefunden. So wie die Schulleiterin im moldawischen Dorotcaia, wo seit 13 Jahren morgens moldawische Kinder und nachmittags transnistrische Kinder unterrichtet werden. Inzwischen hätte sie sich mit der Situation arrangiert, sagt sie - es funktioniere ja.

Das Interview führte Kathrin Fromm für das Fotoportal Seen.by.