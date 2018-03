Mutmaßlicher Terrorakt in Frankreich Polizist ließ sich gegen Geisel austauschen

Bei der Geiselnahme in Südfrankreich ist ein Polizist schwer verletzt worden, der sich gegen eine Geisel austauschen ließ. Das sagte Innenminister Gérard Collomb nach dem Ende der Geiselnahme in einem Supermarkt im Örtchen Trèbes. Er sprach von einer "Heldentat".

Le preneur d’otages a été abattu par nos forces.

Un lieutenant-colonel de @Gendarmerie s’est substitué à l’un des otages.

Il est grièvement blessé. Son héroïsme et son courage forcent notre respect. pic.twitter.com/plbUmhYxfw — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 23. März 2018

Der Beamte hat sich nach französischen Medienberichten freiwillig dem bewaffneten Geiselnehmer ausgeliefert - im Austausch für eine weibliche Geisel. Innenminister Collomb zufolge ließ er sein Telefon mit einer offenen Verbindung auf einem Tisch liegen. So hätten die Einsatzkräfte hören können, was sich im Supermarkt abspielte. Als Schüsse fielen, seien sie eingeschritten.

Bei dem Mann handelt es sich laut Collomb um einen 45 Jahre Polizisten.

Die französischen Einsatzkräfte haben die Geiselnahme in Südfrankreich beendet. Der Täter ist bei dem Zugriff getötet worden.

In einer Stellungnahme sagte Collomb, er gehe davon aus, dass der Täter allein gehandelt habe. Bei dem Geiselnehmer handele es sich um einen 26 Jahre alten Mann. Dieser sei den Behörden wegen kleinerer Delikte bekannt gewesen. "Wir haben ihn beobachtet aber dachten, dass es keine Radikalisierung gibt", sagte Collomb.

Frankreich war in den vergangenen Jahren immer wieder zum Ziel islamistischer Anschläge geworden. Bei der jüngsten Attacke in Marseille waren am 1. Oktober zwei Menschen getötet worden. Allein 130 Menschen wurden bei der Anschlagsserie im November 2015 in Paris getötet.