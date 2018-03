Mutmaßlicher Terrorakt Supermarkt-Geiselnehmer in Frankreich getötet

Die französischen Einsatzkräfte haben die Geiselnahme in Südfrankreich beendet. Der Täter ist bei dem Zugriff getötet worden. Innenminister Gérard Collomb bestätigte auf Twitter entsprechende Medienberichte.

Le preneur d’otages a été abattu.

Je m’exprimerai dans quelques instants depuis #Trèbes. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 23. März 2018

Der Geiselnehmer hatte zuvor mindestens drei Menschen getötet und mehrere weitere Menschen verletzt. Er berief sich mehreren Medien zufolge auf die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Mindestens zwei Menschen wurden im Supermarkt tödlich verletzt. Zuvor hatte der Täter bereits einen Mann in Carcassonne getötet. Die Stadt liegt nur zehn Kilometer von Trèbes, dem Ort der Geiselnahme, entfernt.

Bei dem Todesopfer handelte es sich offenbar um den Beifahrer des Wagens, den der Geiselnehmer in seine Gewalt gebracht hatte. Der Fahrer wurde offenbar schwer verletzt. Anschließend schoss der Täter nach übereinstimmenden Berichten aus dem Auto heraus auf eine Gruppe von Polizisten, bevor er nach Trèbes fuhr und dort im Supermarkt Geiseln nahm.

Sowohl Präsident Emmanuel Macron als auch Premierminister Edouard Philippe sagten, dass alles auf einen Terrorakt hindeute. Macron befindet sich derzeit beim EU-Gipfel in Brüssel. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte er sich noch vor dem Ende der Geiselnahme "sehr bestürzt".

Frankreich war in den vergangenen Jahren immer wieder zum Ziel islamistischer Anschläge geworden. Bei der letzten Attacke in Marseille waren am 1. Oktober zwei Menschen getötet worden. Allein 130 Menschen wurden bei der Anschlagsserie im November 2015 in Paris getötet.

