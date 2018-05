Treffen mit Nordkoreas Machthaber Trump muss die Gipfel-Pleite fürchten

Schon Kleinigkeiten sind ein Problem. Die Hotels zum Beispiel. Wo genau in Singapur sollen sich Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un eigentlich treffen? Vielleicht im berühmten "Marina Bay Sands Resort", das mit dem Milliardär und Trump-Unterstützer Sheldon Adelson gehört? Im feinen Shangri-La? Oder doch lieber auf dem Militärstützpunkt Pulau Tekong?

Der Gipfel zwischen Trump und Kim soll in kaum drei Wochen beginnen und steht mehr denn je auf der Kippe. Bislang haben sich die Unterhändler der USA und Nordkoreas wohl nicht einmal auf profane Details verständigen können. Eine große Linie, eine Idee, wie der neue "Atom"-Deal, der in Singapur besiegelt werden soll, aussehen könnte, ist erst recht nicht zu erkennen.

Hektisch versuchen Trump und seine Berater zu retten, was zu retten ist. Mehrere Stunden konferierte Trump im Weißen Haus mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In; er ist ein wichtiger Vermittler zwischen dem Norden und den USA. Trump versuchte dabei, Optimismus zu verbreiten.

Today, it was my great honor to welcome President Moon Jae-in of the Republic of Korea to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/yvOxNiA1DM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. Mai 2018

"Ich habe so viele Deals gemacht. Man ist nie ganz sicher, was herauskommt", stellte Trump fest. Zwar bestehe die Chance, dass der Gipfel platzen könnte. Vielleicht müsse das Treffen verschoben werden. Doch er sei weiterhin entschlossen, einen Erfolg zu erzielen. "Kim wird happy sein. Nordkorea wird reich werden."

Trump hat erkennbar ein Problem. Mit bombastischer Rhetorik hat er seit Wochen die öffentlichen Erwartungen an das Treffen in Singapur immer mehr in die Höhe geschraubt. Seine treuesten Anhänger brachten ihn sogar schon für den Friedensnobelpreis ins Gespräch. Der Präsident nahm das wohlwollend zur Kenntnis.

Doch nun dämmert wohl auch Trump, dass die Sache weitaus komplizierter werden könnte, als er bislang angenommen hat. Ein großer Triumph ist in Singapur nach wie vor nicht ausgeschlossen. Zugleich wächst für den selbsternannten Dealmaker Trump jedoch das Risiko einer Blamage.

Was sich Trump und Kim von dem Treffen erhoffen

Umso näher der Gipfeltermin rückt, desto deutlicher wird, dass Trump und der Nordkoreaner Kim vollkommen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was dabei herauskommen soll. Trump und seine Berater wie John Bolton setzen auf eine "vollständige, unumkehrbare und überprüfbare" Denuklearisierung des Nordens. Erst dann wollen sie dem Land großzügige Wirtschaftshilfen zukommen lassen, die Sanktionen lockern und Kims Regime Sicherheitsgarantien geben. Sie nennen das die sogenannte All-in-One-Lösung.

Für Kim Jong Un ist dieser Ablauf indes nicht akzeptabel. Nachdem er selbst und seine Unterhändler gegenüber den Amerikanern zunächst sehr offen schienen, zeigen sie nun alte Härte. Nordkorea macht deutlich, dass es das Atomwaffenprogramm - wenn überhaupt - nur in längeren Phasen abbauen wolle. Mit anderen Worten: Kim will eine Lockerung der Sanktionen erreichen und gleichzeitig einen Teil seiner Atomwaffen über mehrere Jahre als Rückversicherung in der Hinterhand behalten.

AFP Münze für den Trump-Kim-Gipfel

Damit sind die Verhandlungen in etwa an jenem Punkt angekommen, den schon andere US-Präsidenten vorher erreicht hatten. Für Trump macht das die Sache nicht leichter. Bislang hat er sich stets über die angeblich so lausige Außenpolitik seiner Vorgänger mokiert. Gerade erst hat er mit großer Geste das Atomabkommen seines Vorgängers Barack Obama mit Iran aufgekündigt, weil es angeblich so schlecht war. Nun könnte er am Ende selbst zu einem schwierigen, ja, wenn nicht sogar "faulen" Kompromiss mit Nordkorea gezwungen werden.

Die Erwartungen aus China und Südkorea

Sowohl die Chinesen als auch die Südkoreaner drängen Trump, einem Phasenmodell zuzustimmen. Sie wollen das Nordkorea-Problem bald aus der Welt schaffen. Doch der US-Präsident bliebe so weit hinter den selbst gesteckten Erwartungen zurück. Natürlich würde Trump sich trotzdem zum großen Sieger erklären, doch außer seinen treuesten Anhängern würde das wohl kaum jemand glauben.

Gerade die Chinesen sitzen am längeren Hebel. Peking ist traditionell die Schutzmacht des kleineren Nachbarn Nordkorea. Die Chinesen wollen diese Rolle erkennbar nicht aufgeben. Sollte Trump sich einem Kompromiss mit Kim verweigern, könnte Peking die Sanktionen gegen Nordkorea, die sie nun zusammen mit den USA verhängt haben, wieder lockern. Das würde das Regime in Pjöngjang stabilisieren, der Druck, zu einer schnellen Lösung im Atomstreit zu kommen, wäre passé.

Dass Peking möglicherweise ein doppeltes Spiel spielt und Kim in seinem Kurs gegenüber Washington unterstützt, ahnt wohl auch Trump. Nach dem zweiten Besuch von Kim Jong Un bei Chinas Staatschef Xi Jinping vor wenigen Wochen habe sich die Einstellung des Nordkoreaners gegenüber den USA verändert, stellt Trump fest. "Das finde ich nicht gut."

REUTERS/KCNA Kim und Xi in China

Klar ist: Einen Plan B für den Fall, dass der Gipfel platzt, haben die Amerikaner nicht. Eine Verschiebung des Gipfels wäre ein Weg für Trump, Zeit zu gewinnen. Doch natürlich wäre auch das peinlich. Trump würde dann in Sachen Nordkorea die gleiche Hinhalte-Politik betreiben, die er bei seinen Vorgängern stets lautstark kritisiert hatte. "Kick the can down the road", nennen die Amerikaner ein solches Aufschieben unangenehmer Themen.

Noch ist es aber nicht so weit. Noch hofft Trump wohl, dass er Singapur am 12. Juni als großer Sieger verlässt. Das Weiße Haus hat bereits eine offizielle Münze für die "Friedensgespräche" prägen lassen. Sie zeigt die Profile von Donald Trump und Kim Jong Un, "dem Obersten Führer".