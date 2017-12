Wachsende Unterstützung im Senat Trump ist mit Steuerreform fast am Ziel

Die von US-Präsident Donald Trump versprochene Steuerreform ist auf gutem Weg, um kommende Woche endgültig vom Kongress verabschiedet zu werden: ´Zwei Republikaner, die bislang das Projekt abgelehnt hatten, gaben am Freitag ihren Widerstand auf. Senator Marco Rubio ließ über seine Sprecherin erklären, dass er in das "Ja-"Lager gewechselt habe. Ähnlich äußerte sich Senator Bob Corker.

Der aus Florida stammende Rubio hatte diese Woche bekanntgegeben, er werde nicht für die Steuerreform stimmen, wenn nicht mehrere Änderungen vorgenommen würden. Er forderte eine Verdopplung des Kinderfreibetrags auf 2000 Dollar. Seiner Sprecherin zufolge erreichte er eine Erhöhung des Freibetrags, der Familien mit geringeren Einkommen helfen werde.

Der Senator Corker aus Tennessee war bei einer Abstimmung Anfang des Monats der einzige Abweichler bei den Republikanern. Er erklärte sich nun bereit, für die Reform zu stimmen - trotz Bedenken, dass der staatliche Schuldenberg durch die geplanten Steuersenkungen weiter anwachsen werde.

Er wisse, dass kein Gesetz perfekt sei, sagte Corker. Die Frage sei, ob die USA mit dem vorliegenden Gesetz besser dastünden als ohne. "Ich denke, wir werden es besser mit haben", sagte er. "Dies ist eine Wette auf den Unternehmungsgeist unseres Landes, und ich will diese Wette eingehen."

Im Lager der Republikaner gibt es nun noch drei Senatoren, die sich zurückhaltend zur Steuerreform äußern. Die Partei kann sich zwei Abweichler leisten. US-Vizepräsident Mike Pence hat wegen der anstehenden Abstimmung im Senat extra seine Israelreise verschoben. Sollte das Vorhaben durchkommen, wäre es des erste große Gesetzesvorhaben, dass Trump seit seinem Amtsantritt im Januar gelingt.

1,4 Billionen Dollar mehr Schulden in zehn Jahren

Die Reform sieht dramatische Steuersenkungen für Unternehmen und bescheidenere Entlastungen für Privatpersonen in allen Einkommensklassen vor. Die Körperschaftsteuer soll von derzeit 35 Prozent auf 21 Prozent sinken - und damit unter den Schnitt der Industriestaaten von 22,5 Prozent. Die Demokraten und andere Kritiker sehen in der Reform vor allem ein Projekt für die Reichen.

Berechnungen zufolge würde der US-Schuldenberg durch das Vorhaben von aktuell 20 Billionen Dollar binnen zehn Jahren um weitere rund 1,4 Billionen ansteigen - das wären im Schnitt mehr als zehn Milliarden Dollar pro Monat.

Politiker in Europa sehen die Reform mit Sorge. Die Finanzminister der fünf größten EU-Länder warnten ihren US-Kollegen Steven Mnuchin in einem Brief bereits vor einer Importbesteuerung. Der Industrieverband BDI warnte vor massiven Nachteilen für europäische Unternehmen: Die US-Reform habe "klar protektionistischen Charakter".

Vergangene Woche hatte der Senat mit einer knappen Mehrheit der Republikaner die Steuerreform bewilligt. Das Repräsentantenhaus hatte Trumps Reform mit einer Mehrheit der Republikaner bereits Mitte November abgesegnet. Beide Kammern müssen nun ihre Versionen abgleichen und erneut darüber abstimmen. Die gemeinsame Fassung soll Trump dann bis Weihnachten vorgelegt werden.