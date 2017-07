Russlandaffäre Trumps früherer Wahlkampfmanager vorgeladen

Mit einer Subpoena - einer strafbewehrten Vorladung - zitiert der US-Senat den früheren Chefberater in Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf, Paul Manafort, in der Russland-Affäre vor den Justizausschuss.

Den Schritt gaben die Senatoren Chuck Grassley (Republikaner) und Dianne Feinstein (Demokraten) bekannt. Die Anhörung soll am Mittwoch stattfinden, sie war bereits in der vergangenen Woche angesetzt und Manafort zur Aussage eingeladen worden.

Man habe Manafort entgegenkommen wollen und ursprünglich nicht auf dessen persönliches Erscheinen bestanden, heißt es in dem Statement Grassleys und Feinsteins. Ein transkribiertes Interview mit ihm habe Manafort aber abgelehnt. Darum ergehe nun die Vorladung.

Ebenfalls aussagen soll der Schwiegersohn des US-Präsidenten und Berater im Weißen Haus, Jared Kushner. Beide sollen zur möglichen Einflussnahme Russlands auf die Präsidentschaftswahl 2016 und zu Kontakten des Trump-Wahlkampfteams mit russischen Regierungsvertretern befragt werden.

Am Montag hatte Kushner bereits vor dem Geheimdienstausschuss des Senats ausgesagt. War er im Wahlkampf noch als begnadeter Stratege des Trump-Teams aufgetreten, stellt er sich in der Russlandaffäre als überforderter Schussel dar. Wie ein Sprecher Manafords mitteilte, war auch der frühere Wahlkampfstratege am Dienstag mit den Ermittlern des Geheimdienstausschusses zusammengekommen.

Den Termin mit einer russischen Anwältin, die dem Trump-Lager kompromittierendes Material gegen die Rivalin Hillary Clinton versprochen haben soll, habe er nur auf Bitten seine Schwagers, Donald junior, wahrgenommen. Und: Im gesamten Team des Kandidaten Trump habe seines Wissens nach niemand Absprachen mit ausländischen Regierungen getroffen.

Vor Trump beriet Manafort den ukrainischen Staatschef Janukowytsch

Die russische Anwältin Natalija Wesselnizkaja hatte sich vergangene Woche ebenfalls bereit erklärt, vor dem US-Senat zu dem Treffen auszusagen. Dem russischen Fernsehsender RT sagte sie, wenn ihre Sicherheit gewährleistet sei, erzähle sie dem US-Senat alles.

US-Geheimdienste beschuldigen die russische Regierung, hinter Attacken auf E-Mail-Konten der Demokraten zu stehen. Sie werfen dem Kreml vor, sich auf diese Weise in den Wahlkampf eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und Clinton zu schaden. Ein Sonderermittler und mehrere Kongressausschüsse untersuchen, ob es dabei Absprachen mit Trumps Wahlkampflager gab.

Manafort ist eine schillernde Figur der US-Politik: Er begann seine Laufbahn in den Wahlkampfteams von Gerald Ford, Ronald Reagan und George Bush. Ein Vermögen verdiente er, indem er für ausländische Diktatoren arbeitete: Ferdinand Marcos auf den Philippinen, Mobutu Sese Seko in Zaire.

Vor seinem Engagement bei Trump war Manafort Berater des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowytsch. Wie die "New York Times" berichtete, stießen Korruptionsermittler in der Ukraine auf Geheimakten, in denen Manaforts Name auftaucht, verbunden mit 12,7 Millionen Dollar an "verdeckten Cash-Zahlungen". Janukowytsch galt bis zu seinem Sturz 2014 als Statthalter Wladimir Putins in der Ukraine.