Tschad Lebenslange für Haft für Ex-Diktator Habré bestätigt

Der tschadische Ex-Diktator Hissène Habré muss seine lebenslange Haftstrafe absitzen. Das entschied ein afrikanisches Sondertribunal in einem Berufungsverfahren in Senegals Hauptstadt am Donnerstag. In erster Instanz war Habré im Mai 2016 unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Folter, Mordes und Zwangsprostitution zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Anwälte des 74-Jährigen hatten Berufung gegen das Urteil eingelegt. Habré, der in seiner tschadischen Heimat bereits zum Tod verurteilt ist, soll nun lebenslang in Haft bleiben. Er wird vermutlich im Gefängnis sterben, eine Auslieferung an den Tschad lehnt der Senegal ab. Dorthin hatte Habré sich 1990 abgesetzt, seit 2013 sitzt er im Gefängnis.

Im Juli 2016 hatte das Sondertribunal zu Entschädigungszahlungen in Höhe von umgerechnet rund 80 Millionen Euro angeordnet. Dabei sollten Opfer von Vergewaltigungen und sexueller Sklaverei jeweils rund 30.000 Euro erhalten.

Menschenrechtler hatten das Urteil gegen Habré zuvor als Meilenstein der internationalen Justiz bezeichnet. Habré hatte im Tschad von 1982 bis 1990 ein totalitäres Regime angeführt. Schätzungen zufolge soll er für den Tod von etwa 40.000 Menschen verantwortlich sein. Rund 200.000 Menschen sollen gefoltert worden sein.

Von den USA und Frankreich unterstützt

Habrés Laufbahn vom Rebellenführer zum Staatschef begann im tschadischen Bürgerkrieg der Siebzigerjahre. Dabei wechselte Habré mehrmals die Seiten. Erst kämpfte er im Norden des Landes gegen Separatisten. Dann unterstützte er plötzlich diese vom libyschen Diktator Gaddafi finanzierten Rebellen und eroberte für sie fast den halben Tschad.

1978 überraschend wurde Habré der Premier des Landes. Frankreich und die USA bauten ihn zum Gegenspieler Gaddafis auf, 1982 wurde er Präsident. Weil er erfolgreich Gaddafi in Schach hielt, ignorierten seine westlichen Sponsoren, dass Habré im eigenen Land foltern und morden ließ.

2001, mehr als zehn Jahre nach Habrés Sturz, fanden Rechercheure von Human Rights Watch Tausende Seiten mit Akten aus einem seiner Foltergefängnisse. Mehr als 1200 Tote sind darin dokumentiert.