Tschetschenien Machthaber Kadyrow lässt seine Söhne im TV prügeln

Seine Söhne sind noch Kinder, der Älteste ist gerade einmal zehn Jahre alt. Den tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow hat das allerdings nicht davon abgehalten, die Jungen sich vor laufenden Kameras prügeln zu lassen.

Der Nachwuchs des Kreml-treuen Politikers nahm an dessen 40. Geburtstag an einem Wettbewerb in Mixed Martial Arts (MMA) teil - die Kämpfe gelten als besonders brutal. Kadyrows Kinder traten in Grosny barbrüstig und ohne Kopfschutz gegen Gleichaltrige an. Die Filmaufnahmen zeigen, wie sich die Teilnehmer einander unter dem Jubel der Zuschauer gegenseitig gegen die Köpfe schlugen und traten. Berichten nach verfolgte Kadyrow alles von einem reichgedeckten Tisch in der VIP-Lounge.

Die Aktion sorgte russlandweit für Empörung und brachte Kadyrow Ärger mit den Behörden ein. Der Chef des russischen MMA-Verbands, Fedor Emelianenko, verurteilte den Vorfall als "inakzeptabel und nicht zu rechtfertigen". Die Regeln schrieben vor, dass Kinder erst ab einem Alter von zwölf Jahren und dann auch nur mit Kopfschutz und Schutzkleidung bei Wettkämpfen antreten dürfen.

Kadyrow verteidigte sich am Freitag: Er ziehe seine Söhne zu "Patrioten und Verteidigern Russlands" heran, schrieb er im sozialen Netzwerk Instagram. Zuvor hatte er sich damit gebrüstet, dass sein zehnjähriger Sohn Achmad seinen Gegner binnen 14 Sekunden bewusstlos geschlagen habe. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, die Behörden untersuchten den Vorfall.