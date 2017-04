Türkei 9000 Polizisten wegen angeblicher Gülen-Verbindungen suspendiert

Die Türkei geht weiter gegen angebliche Gülen-Anhänger vor: Am Morgen hatte es bereits eine Verhaftungswelle gegeben, am Abend wurde dann bekannt, dass in der Türkei mehr als 9000 Polizisten suspendiert worden sind.