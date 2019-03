Kommunalwahlen Kopf-an-Kopf-Rennen in der Türkei

Bei der türkischen Kommunalwahl liefern sich die islamisch-konservative Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan und Oppositionsparteien um wichtige Städte ein enges Rennen. Nach Auszählung der Hälfte aller Stimmen meldeten regierungsnahe Medien ausgerechnet für die Hauptstadt Ankara am Sonntagabend einen knappen Vorsprung des Oppositionskandidaten der Mitte-Links-Partei CHP vor dem der AKP.

Der Verlust der Hauptstadt, die seit mehr als 20 Jahren von islamisch-konservativen Bürgermeistern regiert wird, wäre ein herber Schlag für den machtgewohnten, umstrittenen Präsidenten.

Landesweit ist die AKP nach Teilergebnissen aber weiter deutlich die stärkste Partei. Auch in der Wirtschaftsmetropole Istanbul lag die AKP mit ihrem prominenten Kandidaten, dem Ex-Ministerpräsidenten Binali Yildirim, zunächst vorne.

Enge Rennen gab es auch in anderen wichtigen Großstädten wie Antalya und dem südtürkischen Adana, wo die AKP beziehungsweise ihr Bündnispartner MHP bei der Kommunalwahl 2014 noch gewonnen hatten.

Die Kommunalwahl ist ein Stimmungstest für Präsident Erdogan und seine islamisch-konservative Regierung. Knapper als 2014 wird es für die AKP vor allem wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage. Die Türkei steckt seit Ende 2018 in der Rezession. Die Lira hat massiv an Wert verloren, die Zahl der Arbeitslosen stieg innerhalb eines Jahres um rund eine Million und die Teuerungsrate um rund 20 Prozent.Lesen Sie hier mehr zu den Wahlen in der Türkei.) Erdogan hat die Wahlen als Frage des Überlebens für sein Land bezeichnet. er war selbst einst Bürgermeister von Istanbul.

Schüsse in Wahllokal

Insgesamt waren rund 57 Millionen Türken landesweit dazu aufgerufen, Bürgermeister, Gemeinderäte und andere Kommunalpolitiker zu wählen. Die Abstimmung fand in allen 81 Provinzen gleichzeitig statt. Offiziellen Angaben zufolge waren landesweit rund 553.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. In einem Wahllokal im ostanatolischen Malatya kam es dennoch zu einem Zwischenfall, bei dem zwei Mitglieder einer islamistischen Partei erschossen wurden. Medienberichten zufolge wurde ein Verdächtiger festgenommen. Erdogan hatte sich erschüttert über den Vorfall gezeigt und gründliche Ermittlungen angekündigt.

