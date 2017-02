Türkei Kleinkind stirbt bei Autobomben-Explosion

Im Südosten der Türkei ist am Freitagabend eine Autobombe explodiert. Bei dem Vorfall ist laut Staatsmedien ein dreijähriges Kind getötet worden, 15 weitere Menschen seien verletzt worden.

Wie der Gouverneur der Provinz Sanliurfa, Güngör Azim Tuna, der Nachrichtenagentur Anadolu bestätigte, ereignete sich die Explosion im Distrikt Viransehir in der Nähe eines Gebäudes, in dem Richter und Staatsanwälte wohnen. Diesen galt offenbar der Anschlag. In der Stadt leben hauptsächlich Kurden, sie liegt unweit der Grenze zu Syrien.

Die Hintergründe der Attacke sind bisher noch unklar. Es hat sich noch niemand zu der Tat bekannt. Seit 2015 gingen zahlreiche Anschläge in der Türkei aufs Konto der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) oder der kurdischen Milizen. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hat in der Vergangenheit Polizei- und Regierungsgebäude mit Autobomben angegriffen. In der Region Sanliurfa gehen türkische Sicherheitskräfte gegen die Organisation vor.