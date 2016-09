EU-Flüchtlingsdeal: Türkei bei Visafreiheit zu Zugeständnissen bereit

Im Streit um eine visumfreie Einreise für Türken in die Europäische Union (EU) ist die Regierung in Ankara einem Medienbericht zufolge zu Zugeständnissen bereit. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf hohe türkische Regierungskreise, die mit den Beratungen vertraut seien.

Demnach bestehe die türkische Regierung intern nicht länger darauf, die Visafreiheit bis spätestens Oktober dieses Jahres zu erhalten. Eine Verzögerung bis November oder Dezember würde keine Sorgen bereiten. Die Visafreiheit müsse "aber auf jeden Fall spätestens bis Jahresende kommen".

Die Visafreiheit zählt neben Milliardenhilfen zu den Zugeständnissen, die die EU der Türkei gemacht hat, damit das Land illegal in Europa eingereiste Flüchtlinge zurücknimmt. Die Türkei muss für Visa-Liberalisierung 72 von der EU gesetzte Kriterien erfüllen. Am umstrittensten sind dabei die weitreichenden türkischen Anti-Terror-Gesetze.

Zuletzt hatte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu der EU wiederholt mit einer Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens gedroht, sollte sie nicht bis Oktober Visafreiheit für Türken gewähren.

Todernste Sache

Vor wenigen Tagen war EU-Parlamentspräsident Martin Schulz in Ankara mit Präsident Erdogan zusammengetroffen. Schulz war der erste europäische Spitzenpolitiker, der seit dem gescheiterten Militärputsch die Türkei besucht hatte. Bislang hatte das Land nicht alle Bedingungen für die vereinbarte Visafreiheit erfüllt, unterblieben ist vor allem die Änderung der schwammigen Anti-Terror-Gesetze.

Dabei sollte es offenbar auch erst mal bleiben, wie Premierminister Binali Yildirim bei seinem Treffen mit Schulz kla machte. "Wir haben zur Zeit keine Möglichkeiten, Verbesserungen beim Anti-Terror-Gesetz zu machen. Das ist eine todernste Sache." Die Folge, da machte es Schulz dann knapp: "Es gibt jetzt keine Visafreiheit."

Diese starren Positionen haben sich nun offenbar aufgeweicht. In Verhandlungskreisen in Brüssel hieß es der "WamS" zufolge, bei Beratungen über die Anwendung der sogenannten Anti-Terror-Gesetze in der Türkei sei man sich "näher gekommen".

Nähere Ausführungen seien dazu nicht gemacht worden.