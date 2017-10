Streit um Visavergabe Türkei bestellt Top-Diplomaten der USA ein

Für Geschäftsreisende und Touristen aus den USA und der Türkei könnte es künftig schwierig werden, von einem Land in das andere zu reisen. Grund ist der Visastreit beider Länder. Die Türkei setzt auf diplomatische Mittel: Der Außenminister hat den US-Geschäftsträger in Ankara, Philip Kosnett, einbestellt, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Mit dem Schritt sollten die durch den Visastreit entstandenen "unnötigen Spannungen" zwischen den beiden Nato-Verbündeten gelöst werden, sagten Quellen aus dem türkischen Außenministerium. Da es derzeit keinen offiziellen US-Botschafter in der türkischen Hauptstadt gibt, ist Kosnett der ranghöchste Vertreter seines Landes dort.

Die USA hatten die Visasperre als Reaktion auf die Festnahme eines Mitarbeiters des US-Konsulats in der Türkei verkündet. Ihm wurde vorgeworfen, Verbindungen zu dem in den USA lebenden türkischen Geistlichen Fethullah Gülen zu haben. Daraufhin hatte auch die Türkei die Visavergabe für Bürger des jeweils anderen Lands gestoppt. Einwanderer betrifft die Regelung nicht.

Weitere diplomatische Schritte gefordert

Aus Sicht des türkischen Unternehmerverbands Tüsiad werden die neuen Zerwürfnisse zwischen der Türkei und den USA das Verhältnis der beiden Nato-Staaten sehr negativ beeinflussen. Die Vereinigung befürchtet, dass die ökonomischen, sozialen, kulturellen und akademischen Beziehungen der beiden Nationen genauso wie normale Bürger Schaden nehmen werden.

Es müssten so schnell wie möglich diplomatische Schritte eingeleitet werden, um die "Visakrise" zu lösen, teilte Tüsiad weiter mit. Tüsiad ist einer der wichtigsten Unternehmerverbände in der Türkei. Sowohl die türkische Währung als auch die Börse haben bereits auf die Maßnahmen reagiert. Die Lira fiel um 2,4 Prozent, der Aktienindex sogar um 4,7 Prozent.

Der türkische Justizminister hofft unterdessen darauf, dass die USA die Aussetzung der Visavergabe nochmals überdenken werde. "Einen türkischen Staatsbürger für ein Verbrechen, das er in der Türkei begangen hat, vor Gericht zu stellen, ist unser Recht", sagte Abdulhamit Gül.

Auch zwischen Deutschland und der Türkei gibt es Spannungen. Die Bundesregierung fordert die Freilassung inhaftierter Staatsbürger in der Türkei. So drohen etwa dem Menschenrechtler Peter Steudtner 15 Jahre Haft. In dieser Woche beginnt auch der Prozess gegen die Journalistin Mesale Tolu. Im Fall von Deniz Yücel gibt es keinen Fortschritt.