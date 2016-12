Vorfall mit AKP-Abgeordneter Erdogan schimpft über deutsche Behörden

Die türkische Regierung ärgert sich über eine angeblich schlechte Behandlung der stellvertretenden Parlamentspräsidentin in Deutschland. Der deutsche Botschafter in Ankara sei deshalb einbestellt und über das "Unbehagen" der Türkei informiert worden, berichten türkische Medien, die Nachrichtenagentur AFP und die Kölner Tageszeitung "Express".

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es dagegen, Erdmann sei wegen eines "konsularischen Einzelfalls" ins türkische Außenministerium gebeten worden. Eine förmliche Einbestellung wäre laut Diplomatensprache ein wesentlich schärferer Vorgang als eine Einladung.

Worum es geht: Die Vizeparlamentspräsidentin Ayse Nur Bahcekapili war nach eigenen Angaben am Montag wegen eines Passproblems eine Stunde lang am Flughafen Köln/Bonn von der Polizei festgehalten worden. Sie sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, die Behörden hätten sie schlecht behandelt. So habe sie in einem Raum mit illegalen Einwanderern warten müssen.

Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan war der AKP-Abgeordneten zuvor die Handtasche mit allen ihren Papieren gestohlen worden, und deshalb habe sie beim Konsulat einen Ersatzpass erhalten. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte dazu dem Kölner "Express", der Notpass habe kein Visum enthalten, deshalb sei Bahcekapili in den Diensträumen der Bundespolizei überprüft worden. Nach Absprache mit dem Konsulat, das ihren Diplomatenstatus bestätigte, habe sie ausreisen dürfen.

Erdogan reagierte mit scharfer Kritik an den deutschen Behörden. "Ihr nehmt Terroristen auf und heißt sie willkommen. Aber die stellvertretende türkische Parlamentsvorsitzende dieses Landes und ihre Delegation lasst ihr dort stundenlang an der Tür warten", sagte er in Ankara.

Seit den Massenfestnahmen und Entlassungen infolge des Putsches am 15. Juli in der Türkei sind die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara angespannt. Während die Bundesregierung die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze anmahnte, wirft Ankara Deutschland unter anderem vor, Mitglieder der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu beherbergen.