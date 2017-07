Streit über türkischen Stützpunkt Bundesregierung bemüht sich um Deeskalation

Die Bundesregierung setzt im Streit mit der Türkei auf Deeskalation. Zum abgesagten Besuch deutscher Abgeordneter bei den Bundeswehrsoldaten auf dem Nato-Stützpunkt Konya sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, er halte es nicht für sinnvoll, zeitliche Erwartungen in den Raum zu stellen oder Fristen zu setzen.

Zugleich machte er deutlich, dass die Bundestagsabgeordneten das Recht hätten, die in der Türkei stationierten deutschen Soldaten zu besuchen.

Am Freitag war bekannt geworden, dass die Türkei Besuche deutscher Abgeordneter in Konya zumindest vorerst nicht zulassen will. Zuvor hatte die Türkei bereits Besuche von Abgeordneten auf dem Stützpunkt Incirlik verweigert.

Seibert betonte, dass es sich im Fall von Konya "nicht um eine Absage, sondern um eine Verschiebung" des Besuchs handele. Die Bundesregierung suche "auf allen Ebenen" und auch über die Nato das Gespräch mit der türkischen Seite, um den Besuch der deutschen Abgeordneten zu ermöglichen.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts war Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Wochenende im "stetigen Kontakt" mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Konya liegt im Südwesten der Türkei. Von dort starten "Awacs"-Aufklärungsflugzeuge der Nato, die zum Kampf gegen den "Islamischen Staat" eingesetzt werden. Deutsche Soldaten bilden ein Drittel der Besatzungen. Auf dem Stützpunkt sind außerdem zehn bis 20 deutsche Soldaten als Bodenpersonal stationiert.

Im Frühjahr war der Streit mit der Türkei über ähnliche Besuche von Abgeordneten auf der Luftwaffenbasis Incirlik eskaliert. Am Ende entschied sich die Bundesregierung für einen Abzug der dort stationierten "Tornado"-Aufklärungsjets und einer Flotte von Tankflugzeugen. Diese werden nun nach Jordanien verlegt.