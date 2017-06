Verlegung nach Jordanien Bundeswehr hat Incirlik-Abzug minutiös durchgeplant

Die Bundeswehr hat nach SPIEGEL-Informationen die Verlegung der Tornado-Jets und der Tankflugzeuge bereits minutiös durchgeplant. So liegen im Ministerium abgestimmte Verträge für die Stationierung der deutschen Soldaten in Jordanien vor, die Militärs nennen solche Status of Forces Agreements kurz "Sofa-Abkommen". Die Abkommen sind für eine dauerhafte Stationierung zwingend notwendig.

Nach dem gescheiterten Einigungsversuch im Incirlik-Streit hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eine Kabinettsentscheidung zum Abzug der auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt stationierten Bundeswehr-Soldaten für diesen Mittwoch angekündigt. "Wir werden das weitere Vorgehen jetzt am Mittwoch im Kabinett gemeinsam besprechen und entscheiden", sagte die CDU-Politikerin am Montag. "Wir sind auf eine Verlegung vorbereitet."

So hat die Bundeswehr-Führung hinter den Kulissen schon bei Partnern wie den USA um Umzugs-Hilfe gebeten. Nach SPIEGEL-Informationen bekam man dabei verlässliche Zusagen für Unterstützung bei der Verlegung nach Jordanien. So stellen die USA ihre riesigen C17-TRansport-Flugzeuge zur Verfügung. In Bundeswehr-Kreisen hieß es, damit werde der Umzug nach Jordanien sehr viel schneller gehen als bisher gedacht.

Führende Koalitionspolitiker forderten gegenüber dem SPIEGEL, dass der Bundestag den Abzug rasch beschließen solle.

Geht alles nach Plan, soll die Bundeswehr spätestens Mitte August sowohl mit den Überwachungsjets als auch den fliegenden Tankstellen von der Basis in Jordanien wieder einsatzfähig sein. So sollen zunächst die Tanker verlegt werden, danach das Material. Im letzten Schritt dann werden Gefechtsstand, die Auswertetechnik und die Überwachungs-Jets selber von der Türkei nach Jordanien verlegt.

Mit Material von dpa