Türkei "Cumhuriyet"-Mitarbeitern drohen lange Haftstrafen

Im Prozess gegen die Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" hat die Staatsanwaltschaft in Istanbul für 13 Angeklagte auf Haftstrafen zwischen siebeneinhalb und 15 Jahren plädiert. Wie das Blatt berichtete, warf ein Staatsanwalt den Angeklagten bei einer Anhörung vor einem Gericht im Gefängnis von Silivri "Unterstützung einer Terrororganisation ohne Mitgliedschaft" vor.

Unter den Angeklagten sind derChefredakteur Murat Sabuncu, der Herausgeber Akin Atalay, der Enthüllungsjournalist Ahmet Sik, der Kolumnist Kadri Gürsel und der Karikaturist Musa Kart, wie "Cumhuriyet" meldete.

Wann das Urteil fällt ist noch nicht klar

International stößt der Prozess auf scharfe Kritik und gilt als Gradmesser für die Pressefreiheit in der Türkei. Seit dem versuchten Militärputsch im Juli 2016 in wurden nach Angaben von Reporter ohne Grenzen über 100 Journalisten inhaftiert und 150 Medien geschlossen. Die Türkei rangiert auf der Liste der Pressefreiheit auf Platz 155 von 180.

Seit Beginn des Prozesses wurden alle Angeklagten mit Ausnahme des Herausgebers Atalay für die Dauer des Verfahrens freigelassen. Der Staatsanwalt forderte am Freitag seinen Verbleib in Haft. Es ist noch unklar, wann in dem Prozess das Urteil fällt.