Drohende Militäraktion Türkei drängt Iran zu Offensive gegen PKK

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Süleyman Soylu, der türkische Innenminister, ist Erdogans Mann fürs Grobe. Er hat die Massenverhaftungen nach dem Putschversuch 2016 verantwortet, die bis heute andauern. Anfang März drohte er damit, internationale Sympathisanten der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK), die von Ankara und der EU als Terrororganisation eingestuft wird, bei der Einreise in die Türkei festnehmen zu lassen.

Nun stellt Soylu einen neuen Militärschlag der Türkei gegen die PKK in Aussicht - gemeinsam mit Iran. "So Gott will, werden wir eine Anti-PKK-Operation gemeinsam mit Iran durchführen. Eine (solche) Operation ist seit Langem Wunsch des türkischen Staates", sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich zuvor bereits ähnlich geäußert: Ein türkisch-iranischer Einsatz sei "stets auf der Agenda". Weder Erdogan noch Soylu nannten Details, wann und wo genau es zu einer Offensive kommen könnte. Als Ziele kämen sowohl das PKK-Hauptquartier in den Kandil-Bergen im Nordirak als auch Stellungen der PKK-Schwesterorganisation PJAK in Iran infrage.

Erdogan sendet Signal an Europa

Wichtiger ist aber ohnehin die Botschaft, die von Soylus Statement ausgeht: Die Türkei und Iran machen zunehmend gemeinsame Sache in Nahost - eine Nato-Macht und ein Feind der USA wollen Seite an Seite kämpfen.

Noch immer sind die beiden Staaten Rivalen, die um die Vormachtstellung in der Region ringen. Immer öfter jedoch tritt Erdogan Seite an Seite mit seinem iranischen Amtskollegen Hassan Rohani auf. Ende 2018 unterzeichneten Ankara und Teheran ein Sicherheitsabkommen, das laut türkischer Regierung auch Einsätze gegen die PKK umfasst.

Erdogan hat den Kampf gegen die PKK zu einer seiner Prioritäten erklärt. Im vergangenen Jahr marschierten türkische Soldaten in Nordwestsyrien ein, um Milizen des syrischen PKK-Ablegers YPG aus dem Grenzgebiet zu vertreiben. Nun würde er den Krieg gern ausweiten. Ende März entscheiden die Türken über neue Bürgermeister und Stadtparlamente. Erdogan weiß, dass eine harsche Rhetorik gegen die PKK Stimmen bei nationalistischen Wählern bringt.

AREF TAMMAWI/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock Türkischer Panzer im syrischen Afrin

Die türkisch-iranischen Kriegsspiele sind aber auch ein Signal an die USA und Europa: Wir können auch ohne euch. Je stärker sich Ankara und Teheran vom Westen gegängelt fühlen, umso näher rücken sie zusammen. Im Zuge der sogenannten Astana-Verhandlungen stimmen die türkische und die iranische Regierung ihre Syrien-Politik zunehmend ab.

Erdogan sieht in Iran mehr und mehr einen Partner, um geopolitische Interessen durchzusetzen. "Es gibt viele Schritte, die die Türkei und Iran gemeinsam unternehmen können, um Frieden in der Region zu schaffen", sagte er. Der türkische Präsident lehnt die US-Sanktionen gegen Teheran ab, gleichzeitig hat er seine Rhetorik gegen Irans Erzfeind Israel verschärft. Erst diese Woche beschimpfte Erdogan den israelischen Premier Benjamin Netanyahu als "Tyrannen" und "Kindermörder".

Iran hat kaum Interesse an einer Eskalation des Kurdistan-Konflikts

Doch ob sich Iran wirklich an einer türkischen Militäroffensive gegen kurdische Milizen beteiligt? Eigentlich hat das Regime in Teheran derzeit genug andere Probleme, der Kampf gegen die kurdische Minderheit, die sich einen eigenen Staat wünscht, der auch Teile Nordwestirans umfasst, hat für die Islamische Republik derzeit keine Priorität. Seit 2011 herrscht ein relativ stabiler, inoffizieller Waffenstillstand zwischen der iranischen Regierung und der PJAK. Aus iranischer Sicht ist der Kurden-Konflikt damit eingefroren.

Die iranischen Revolutionswächter sind derzeit im Libanon, in Syrien, im Irak und im Jemen aktiv - also jenseits der Landesgrenzen. Mit einem Einsatz gegen die PJAK laufen sie Gefahr, einen Konflikt ins eigene Staatsgebiet zu verlagern. Es drohten Anschläge der kurdischen Miliz in iranischen Städten. Iran hätte also mit einer Militäroffensive gegen die PKK und ihre Ableger wenig zu gewinnen, würde aber viel riskieren.

Es ist deshalb trotz aller Nähe zwischen Erdogan und Rohani eher unwahrscheinlich, dass es bald zu einem türkisch-iranischen Angriff kommt. Die türkische Regierung dürfte durch ihre Drohungen ein erstes Ziel trotzdem erreicht haben: Sie hat sich als Regionalmacht inszeniert, der andere Staaten folgen.

Zusammengefasst: Die Türkei will gemeinsam mit Iran militärisch gegen die PKK vorgehen. Mit der Ankündigung will Staatschef Recep Tayyip Erdogan bei den anstehenden Kommunalwahlen punkten und zugleich ein Signal der Entschlossenheit an Europa senden. Ob es tatsächlich zu einer gemeinsamen Militäroperation mit Teheran kommt, ist offen: Das Regime in Teheran hat derzeit dringendere Probleme.