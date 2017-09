Türkei In Antalya inhaftierter Deutscher wieder frei

Einer der zwei Bundesbürger, die aufgrund "politischer Vorwürfe" am Donnerstag in der Türkei festgenommen worden waren, ist wieder frei. Das Auswärtige Amt bestätigte die Information nachdem es in Kontakt mit dem Anwalt der festgenommenen Person getreten war. Die Freilassung erfolgte "ohne Auflagen".

Die zweite Person befindet sich demnach noch in türkischem Gewahrsam, es sei aber bislang kein Haftbefehl ergangen, sagte eine Sprecherin des Außenamts. Zu ihr hätten deutsche Diplomaten weiterhin keinen Zugang.

Die Festnahme hatte am Flughafen von Antalya stattgefunden und war von der Bundesregierung scharf kritisiert worden. Zunächst sei kein konsularischer Kontakt möglich gewesen, auch sei man nur von nichtstaatlicher Stelle über die Festnahmen unterrichtet worden. Eigentlich wäre die Türkei bei deutschen Staatsbürgern zu einer direkten Information des Herkunftslandes verpflichtet.

Nach Informationen des SPIEGEL handelte es sich bei den Festgenommenen vermutlich um zwei Deutsche mit türkischem Hintergrund, denen Anhängerschaft zur Gülen-Bewegung vorgeworfen wurde.

Insgesamt sitzen damit noch elf Deutsche in türkischen Gefängnissen, denen unter anderem Unterstützung von Terroristen vorgeworfen wird. Sie wurden alle nach dem gescheiterten Putschversuch vor einem Jahr festgenommen.

Die Bundesregierung hatte nach der Inhaftierung des Menschenrechtlers Peter Steudtner Mitte Juli einen Kurswechsel in der Türkeipolitik vorgenommen und die Reisehinweise für das Urlaubsland vieler Deutscher verschärft. Seit den Festnahmen am Freitag werden weitere Reaktionen diskutiert.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz forderte am Sonntagabend überraschend einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will darüber Gespräche mit den anderen EU-Mitgliedern führen. Für einen Abbruch der Verhandlungen ist ein einstimmiger Beschluss der 28 EU-Mitglieder nötig.