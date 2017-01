Türkei Ein Toter bei Schusswechsel in Gaziantep

Die südosttürkische Stadt Gaziantep ist erneut Schauplatz von Gewalt geworden. Vor der Polizeidirektion der Stadt haben sich Sicherheitskräfte offenbar einen Schusswechsel mit mindestens einem Angreifer geliefert.

Mindestens eine Person habe versucht, in das Polizeigebäude einzudringen und sei von den Beamten aufgehalten worden, berichtet CNN Türk. Es habe sich vermutlich um einen Terroristen gehandelt, der ein Selbstmordattentat begehen wollte, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters einen türkischen Sicherheitsbeamten. Diese Person ist den Berichten zufolge erschossen worden.

Laut CNN wird nach einem mutmaßlich zweiten Angreifer gefahndet. Die Polizei habe die Gegend weiträumig abgesperrt. Ambulanzen waren auf dem Weg dorthin. Augenzeugen berichteten Reuters, ein Polizist sei verletzt worden.

In Gaziantep nahe der Grenze zu Syrien hat es in den vergangenen Monaten immer wieder Anschläge gegeben. Im Oktober sprengte sich bei einer Razzia ein Attentäter in die Luft. Dabei kamen drei Polizisten ums Leben.

Im August waren bei einem Anschlag in Gaziantep mehr als 50 Teilnehmer einer kurdischen Hochzeitsfeier getötet worden. Für das Attentat macht die Regierung die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) verantwortlich. Auch die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK verübt immer wieder Attentate in der Türkei.

Ein schwerer Anschlag hat die Türkei zuletzt in der Silvesternacht erschüttert. Ein Terrorist tötete in einem Klub in Istanbul 39 Menschen. Die Verantwortung hat der IS für sich reklamiert.

Am Donnerstag war ein Autobombenanschlag vor dem Justizgebäude in der westtürkischen Stadt Izmir verübt worden. Zwei Menschen starben. Bei einem anschließenden Schusswechsel mit Sicherheitskräften wurden zwei Angreifer getötet, ein weiterer ist seitdem auf der Flucht. Die Behörden vermuten die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hinter dem Anschlag in Izmir.