Angeblich Kontakte zu Gülen Türkei entlässt Dutzende Geheimdienst-Mitarbeiter 

Der nächste Schlag der türkischen Regierung gegen den Prediger Fethullah Gülen: 87 Mitglieder des Geheimdiensts MIT seien gefeuert worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Sie würden verdächtigt, Kontakte zum Erzfeind von Staatschef Recep Tayyip Erdogan unterhalten zu haben.

Gegen 52 der 87 Mitarbeiter sei zudem eine Strafanzeige gestellt worden. Insgesamt seien 141 Angestellte des Geheimdiensts vom Dienst suspendiert worden. Ihnen wird vorgeworfen, an dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli beteiligt gewesen zu sein, für den die türkische Regierung Gülen, der in den USA lebt, als Drahtzieher verantwortlich macht.

Zwei Monate nach der Schließung eines Gülen-nahen Hilfswerks hat die türkische Staatsanwaltschaft außerdem die Festnahme von mehr als 120 Mitgliedern der humanitären Organisation angeordnet. Darunter sei der Vorsitzende von Kimse Yok Mu (auf Deutsch: "Ist da jemand"), Ismail Cingöz, meldete Anadolu.

In 18 türkischen Provinzen sei es am Dienstag zu Razzien gekommen. Der Schwerpunkt habe in Istanbul gelegen. Die Hilfsorganisation, die in über hundert Ländern aktiv war, war in der Türkei bereits am 23. Juli per Notstandsdekret geschlossen worden.

Die Medien-Plattform "Habertürk" berichtete, Grundlage der Razzien sei der Vorwurf, Kimse Yok Mu habe Spendengelder an das Netzwerk von Gülen weitergeleitet. Unklar war, wie viele von den insgesamt 121 gesuchten Verdächtigen festgenommen wurden.