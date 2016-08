Türkei: Regierung erlaubt Kopftücher für Polizistinnen

Die Tücher dürfen keine Muster haben und müssen zur Uniform passen - die islamisch konservative Regierung von Präsident Erdogan will Polizistinnen das Tragen von Kopftüchern im Dienst erlauben. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Regelung sei im Amtsblatt entsprechend geändert worden. Die Türkei folgt damit ähnlichen Regelungen in anderen Ländern wie etwa Kanada.

Die Türkei ist ein Land mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung, offiziell aber ein säkularer Staat. Frühere Regierungen hatten das Kopftuch an Universitäten und im Staatsdienst verboten. Nach ihrer Machtübernahme 2002 hat die islamisch-konservative Regierungspartei AKP die Regeln gelockert.

In Frankreich - aber auch in Deutschland - hatte in den vergangenen Tagen ein ganz anderes religiös konnotiertes Kleidungsstück für Diskussionen gesorgt: Nach dem Burkini-Verbot in einigen Kommunen Frankreichs und dessen Aussetzung durch das Oberste Verwaltungsgericht wurde viel über den Badeanzug diskutiert.

Im Gegensatz zur Türkei wollten hier konservative Kräfte Frauen leichter bekleidet sehen: "Es geht nicht an, Frauen hinter Burka und Burkini zu verstecken", sagte Luc Chatel, Abgeordneter der französischen Republikaner. Die rechte Chefin des Front National, Marine Le Pen, sagte: "Wir verstecken nicht den Körper der Frau."