EU-Beitritt EU-Kommission kritisiert "Rückfall" der Türkei

Die EU-Kommission hat erneut Kritik an der Menschenrechtssituation in der Türkei und am Vorgehen der Regierung in Ankara gegen Oppositionelle und Medien geübt. Das geht aus dem jährlichen Bericht zu den EU-Beitrittsverhandlungen hervor. Dennoch verzichtete die Kommission bei der Vorstellung des Berichts durch EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn im Europaparlament auf eine Empfehlung zum Abbruch der Beitrittsverhandlungen.

Die jüngsten Entwicklungen in dem Land seien aus Brüsseler Sicht "zunehmend unvereinbar" mit dem offiziellen Beitrittswunsch, sagte Hahn. "Es ist an der Zeit, dass uns Ankara sagt, was sie wirklich wollen." Es sei ein Test ihrer Glaubwürdigkeit, aber auch einer für die Europäische Union.

Das Land habe einen "Rückfall" bei der Unabhängigkeit der Justiz und der Meinungsfreiheit erlebt. "Tiefe Besorgnis" habe insbesondere "die Aufhebung der Immunität einer großen Zahl von Abgeordneten und ihre folgende Verhaftung" ausgelöst. Auch wenn eine Reaktion der türkischen Regierung auf den Putschversuch "legitim" sei, erzeuge das Ausmaß des Vorgehens gegen Regierungskritiker doch "ernsthafte Bedenken".

Die EU und die Türkei blieben jedoch "Schlüsselpartner", so EU-Erweiterungskommissar Hahn. Als Beitrittskandidat habe sich die Türkei "zu den höchsten Standards" etwa bei der Rechtsstaatlichkeit und der Garantie von Grundrechten verpflichtet. Hier könne es "keine Kompromisse geben".

Bereits am Dienstag hatten die EU-Staaten die Festnahme von "Cumhuriyet"-Journalisten und Politikern der Oppositionspartei HDP als "äußerst besorgniserregende Entwicklungen" bezeichnet. Diese schwächten das Rechtsstaatsprinzip und beeinträchtigten die parlamentarische Demokratie, hieß es in einer Stellungnahme.

"Die Beitrittsverhandlungen sollten ausgesetzt werden"

Schon im Vorfeld der Veröffentlichung des Berichts hatte es Kritik an der Türkei gegeben. So hatten einige Europaabgeordnete erneut einen Stopp der Beitrittsverhandlungen mit dem Land gefordert. CSU-Politiker Markus Ferber warf dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, den gescheiterten Putsch "in einer maßlosen Art und Weise für einen kompletten Umbau des Staates" zu nutzen.

Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer (CSU) forderte angesichts der Verhaftungen von Oppositionellen und Journalisten finanzielle Konsequenzen für Ankara. Die EU müsse prüfen, ob sie weiter in geplanter Höhe der Türkei dafür Geld zahle, demokratische Strukturen zu stärken, sagte er. Von 2007 bis 2016 hatte das Land rund 6,7 Milliarden Euro für die sogenannte Heranführungshilfe an die EU bekommen.

"Überdenkt es, aber verschleppt diese Überprüfung nicht"

Der türkische Präsident Erdogan hat die Europäische Union unterdessen aufgefordert, schnell eine endgültige Entscheidung über das Beitrittsgesuch seines Landes zu treffen. "Überdenkt es, aber verschleppt diese Überprüfung nicht. Trefft eure endgültige Entscheidung", forderte Erdogan in Istanbul.

Unterdessen hat sich der Ton zwischen Berlin und Ankara angesichts der Verhaftungen von Journalisten und Oppositionsabgeordneten verschärft. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von "alarmierenden Signalen". Das Auswärtige Amt hatte zuvor ausdrücklich darauf hingewiesen, dass politisch Verfolgte in Deutschland Asyl beantragen könnten. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte der Bundesrepublik dagegen "Türkeifeindlichkeit" vorgeworfen.

Zeitgleich protestieren Demonstranten nach der scharfen Kritik der türkischen Regierung vor der deutschen Botschaft in Ankara. Ein Sprecher der Gruppe bezeichnete Deutschland als "rassistisch", wie der staatliche Sender TRT berichtete. "Wir verurteilen Deutschland für die feindliche Haltung unserem Land gegenüber", sagte er.

Die rund hundert Demonstranten hielten unter anderem Bilder mit der Aufschrift "Stoppt die Unterstützung des Terrors" hoch. An Bundeskanzlerin Angela Merkel gerichtet skandierten sie: "Merkel komm nicht vom Weg ab, stell' unsere Geduld nicht auf die Probe."

Nach Angaben von TRT handelte es sich bei den Demonstranten um Angehörige von gefallenen oder verwundeten Soldaten. Die türkische Führung hatte Deutschland in den vergangenen Tagen immer wieder Unterstützung von "Terroristen" vorgeworfen. Gemeint sind damit aus türkischer Sicht Unterstützer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen. Die Türkei macht Gülen für den Putschversuch vom 15. Juli verantwortlich.