Verhaftungswelle in der Türkei Europas Mitschuld

Am Ende werden Europas Politiker wieder sagen: Das konnte doch niemand ahnen. So wie sie das nach dem Ausbruch des Kriegs in Syrien gesagt haben oder in der Flüchtlingskrise.

Und es stimmt ja, Voraussagen sind in der Politik gefährlich, oft entwickeln sich die Dinge anders, als man denkt. Im Fall der Türkei aber ist klar, wohin Präsident Recep Tayyip Erdogan das Land gerade steuert - in den Abgrund.

In einer einzigen Woche hat Erdogan die Bürgermeister der kurdischen Millionenstadt Diyarbakir durch Zwangsverwalter ausgetauscht. Er hat eine Parlamentsabstimmung über die Wiedereinführung der Todesstrafe angekündigt und 13 Mitarbeiter von "Cumhuriyet", einer der letzten verbliebenen Oppositionszeitungen, festnehmen lassen.

Und als hätte all das nicht schon gereicht, holte Erdogan am Freitagmorgen zu einem weiteren Schlag gegen den Rechtsstaat aus. Selahattin Demirtas, der Vorsitzende der pro-kurdischen Partei HDP, und zehn weitere Abgeordnete wurden von der Polizei festgenommen. Dies ist derzeit die einzige Konstante in der türkische Politik: dass sich beständig alles zum Schlechteren entwickelt.

Nach dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli hatten manche gehofft, Erdogan könnte seinen Kurs korrigieren, könnte auf Kritiker zugehen, neue Allianzen schmieden. Er ließ die Klagen gegen Bürger, die ihn angeblich beleidigt hatten, fallen, empfing den Chef der Sozialdemokraten in seinem Palast. Doch die Entspannung währte nur kurz. Im Herbst 2016 bestätigt sich, wovor Regierungsgegner seit Monaten warnen: Erdogan nutzt den Putsch, um seine Alleinherrschaft zu zementieren.

Europa hat dem Zerfall der türkischen Demokratie lange zugesehen - mal aus Gleichgültigkeit, mal aus Opportunismus.

Zu einer Zeit, da Erdogan - damals noch Premier - das Staatswesen reformierte und die Türkei in Richtung Europa drängte, wies Bundeskanzlerin Angela Merkel das Land brüsk zurück. Die Türkei, sagte sie, könne bestenfalls auf eine privilegierte Partnerschaft hoffen. Das war ihr erster großer Fehler. Der zweite war der Flüchtlingspakt aus dem Frühjahr.

Bei dem Abkommen ging es, anders als behauptet, nie darum, den Flüchtlingsschutz zu stärken. Die Situation für Migranten im türkisch-syrischen Grenzgebiet oder auf den griechischen Inseln ist nach wie vor erbärmlich. Merkel wollte die CSU und die AfD ruhig stellen und hat sich deshalb auf einen Deal mit Erdogan eingelassen. Dieser hat das als Einladung verstanden, in seinem eigenen Land durchzuregieren.

Die Europäer müssen sich nun über zwei Dinge klar werden:

Erstens, Erdogan wird sich nicht noch einmal neu erfinden. Er wird sich nicht in den demokratischen Reformer zurückverwandeln, der er zu Beginn seiner Amtszeit ja durchaus war. Er kennt nur noch einen Modus, die Eskalation.

Zweitens, mit halbherzigen Mäßigungsappellen ist es nun nicht mehr getan. Die EU muss Erdogan deutlich kritisieren und auch mit Konsequenzen drohen: Mit dem Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen etwa oder mit Sanktionen gegen Regierungsmitglieder. Mag sein, dass sich Erdogan davon nicht beeindrucken lässt. Der Präsident scheint für Mahnungen aus dem Westen kaum noch empfänglich. Aber wer jetzt schweigt, macht sich am Niedergang der Türkei mitschuldig.

