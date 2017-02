Ende des Kopftuch-Verbots im türkischen Militär Die Paschas kapitulieren

Die türkischen Generäle hatten Recep Tayyip Erdogan seit dessen Aufstieg zum Premier 2003 misstraut, am 27. April 2007 sahen sie die Gelegenheit, ihn loszuwerden. Erdogan hatte seinen Parteifreund Abdullah Gül zum Präsidenten ausgerufen, und das, obwohl Güls Frau Hayrünnisa Kopftuch trägt.

Säkulare Türken empfanden die Personalie als Affront: Vor Hayrünnisa Gül hatten sämtliche First Ladys die Haare offengetragen. Generalstabschef Yasar Büyükanit drohte auf der Website des Militärs damit, gegen die Regierung vorzugehen, sollte Erdogan an Gül als Präsidentschaftskandidaten festhalten.

Erdogan durchschaute das Statement als Bluff. Er kanzelte die Militärführung öffentlich ab und installiert Gül als Präsidenten. Der 27. April 2007 habe damit einen Prozess eingeleitet, sagt der Istanbuler Rechtsprofessor Bertan Tokuzlu, der als Verbindungsoffizier für das Militär im Parlament gearbeitet hat: Die Entmachtung der sogenannten Paschas, der Erben des laizistischen Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk.

Knapp 2000 Türkinnen dienen im Militär

Zehn Jahre später scheint dieser Prozess endgültig abgeschlossen. Das türkische Verteidigungsministerium gab am Mittwoch bekannt, dass Frauen im Militär künftig Kopftuch tragen dürfen. Säkulare Kräfte hatten sich bis zuletzt gegen die Reform gewehrt. Beobachter sprechen von einer "ultimativen Demütigung" der Kemalisten im Militär. Laut den jüngsten offiziellen Zahlen von 2013 dienen knapp 2000 Frauen in der türkischen Armee.

Das Kopftuch ist in der Türkei, wie in vielen anderen Ländern, seit jeher nicht nur Kleidungsstück, sondern auch ein Symbol: Fromme Musliminnen sehen darin ein Bekenntnis zur ihrer Religion, Laizisten ein Instrument der Unterdrückung.

Der türkische Staat hatte Beamtinnen lange Zeit untersagt, verschleiert zum Dienst zu erscheinen. Erst Erdogans muslimisch-konservative AK-Partei lockerte den Bann. Seit 2011 dürfen Studentinnen auf dem Campus Kopftuch tragen. 2015 fiel das Verbot für Richterinnen, ein Jahr später für Polizistinnen. Nun hat sich auch das Militär dem Druck der Regierung gebeugt.

Erdogan bestimmt, wie Türken zu leben haben

In der Türkei begrüßten viele Menschen die Öffnung des Staates hin zur Religion zunächst als Normalisierung in einem mehrheitlich muslimischen Land, als eine Form der "Demokratisierung". Mit jeder Reform aber wächst unter Türken die Angst davor, dass Erdogan die Gesellschaft grundsätzlich umbauen will.

Unter der AKP ist die Zahl der Schüler an religiösen Imam-Hatip-Einrichtungen von 60.000 auf fast eine Million gestiegen. Die Bildungsgewerkschaft Egetim-Sen kritisiert, Lehrer würden in Einstellungsinterviews nach ihrer Haltung gegenüber dem Islam und der Regierung gefragt. Die Evolutionstheorie soll aus den türkischen Lehrplänen gestrichen werden.

Erdogan gibt sich nicht damit zufrieden, die Rechte von Muslimen zu stärken, er schreibt den Bürgern zunehmend vor, wie sie zu leben und was sie zu glauben haben. Seine Regierung hat den Verkauf von Alkohol eingeschränkt, Kirchen zu Moscheen umgebaut. Der frühere Vize-Premier Bülent Arinc sorgte für Aufsehen, als er Frauen 2014 das Lachen in der Öffentlichkeit verbieten wollte.

Die letzte Bastion des Laizismus bröckelt

Das Militär erschien Oppositionellen lange Zeit als letzte Bastion des Laizismus, als Hüter von Atatürks Erbe. Doch auch in der Armee haben in den vergangenen Jahren islamistische Kräfte an Einfluss gewonnen. Erdogans Sicherheitsberater ist seit einigen Monaten ein ehemaliger General, der in den Neunzigerjahren wegen islamistischer Umtriebe in den Ruhestand versetzt wurde. Der gescheiterte Putschversuch vom 15. Juli 2016 hat das Militär zudem in einen desolaten Zustand versetzt. Die Hälfte der Generäle und Admiräle wurde nach dem Aufstand vom Dienst suspendiert, Tausende Soldaten verhaftet.

Erdogan duldet längst keinen Widerspruch mehr. Mindestens 150 Journalisten sitzen derzeit in der Türkei im Gefängnis - mehr als in jedem anderen Land. Die Repressionen treffen inzwischen selbst Kritiker aus dem Ausland. Der Türkei-Korrespondent der Tageszeitung "Welt", Deniz Yücel, befindet sich seit dem 14. Februar in Istanbul in Polizeigewahrsam.

In knapp zwei Monaten, am 16. April, stimmt die Türkei über die Einführung eines Präsidialsystems ab, das sämtliche Macht im Staat endgültig bei Erdogan bündelt. Sollte die AKP das Referendum gewinnen, dürfte der Raum für abweichende Lebensentwürfe, für Atheisten, Homosexuelle, Linke, Kurden, Punks, weiter schrumpfen.