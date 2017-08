Awacs-Aufklärer in Konya Bundestagsabgeordnete dürfen türkischen Nato-Stützpunkt besuchen

Die Türkei hat dem Auswärtigen Amt zufolge die Visite deutscher Verteidigungspolitiker im Zuge einer Nato-Reise auf dem Militärstützpunkt Konya am 8. September genehmigt. Mitte Juli hatte die Türkei einen Abgeordnetenbesuch bei Bundeswehrsoldaten auf dem Stützpunkt abgelehnt.

Die Reise solle unter der Leitung der stellvertretenden Nato-Generalsekretärin Rose Gottemoeller stattfinden, heißt es in einem Schreiben von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel an den Verteidigungsausschuss des Bundestags. Bis zu sieben Mitglieder des Gremiums sollen sie begleiten. "Das ist in unserem Interesse", sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich (SPD). "Das ist ein wichtiger Schritt, in der Nato deutlich zu machen, dass das Besuchsrecht unabdingbar ist."

Von Konya aus starten die Aufklärungsflugzeuge der Nato zu Einsätzen im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat".

"Ein Besuch auf Nato-Einladung ersetzt nicht den Grundsatz des Besuches des Bundestags", sagte Hellmich. "Aber er ist ein wichtiger Beitrag, um einen Konflikt zu entschärfen, der der Nato gar nicht dienlich war."

Als Konsequenz aus dem Streit mit der Regierung in Ankara um verweigerte Abgeordnetenbesuche bei Bundeswehrsoldaten auf dem türkischen Stützpunkt Incirlik hatte die Bundesregierung zuvor bereits das dortige Bundeswehr-Kontingent nach Jordanien verlegt.Die Nato hatte sich deshalb zuletzt intensiv um Vermittlung zwischen der Türkei und Deutschland bemüht.