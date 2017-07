Massenprotest gegen Erdogan Eine andere Türkei ist möglich

Was wurde der türkischen Opposition nicht alles nachgesagt: Sie sei zu schwach, um es mit Erdogan aufzunehmen, hieß es im In- und Ausland, mutlos, zerstritten, gestrig.

Vieles davon stimmte. Der Erfolg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) war in Teilen der Kraftlosigkeit seiner Gegner geschuldet. Die türkische Zivilgesellschaft ist lebendig, heterogen, streitlustig, doch ihre Energie übertrug sich lange Zeit nicht oder nur kaum auf die Opposition im Parlament.

Die Republikanische Volkspartei (CHP) ist nicht nur die größte Oppositionspartei in der Türkei, sie ist die Erbin von Staatsgründer Atatürk. Doch ihrem Vorsitzenden, Kemal Kilicdaroglu, trauten nach einer Serie von Wahlniederlagen selbst Parteifreunde nicht mehr zu, Erdogan herauszufordern.

Nun hat Kilicdaroglu seine Kritiker, die Regierung, und wohl auch sich selbst überrascht. Der CHP-Chef ist in 25 Tagen zu Fuß von Ankara nach Istanbul gelaufen - aus Protest gegen die Inhaftierung von Oppositionellen. Zehntausende Menschen haben sich ihm angeschlossen. Zur Abschlusskundgebung am Sonntag versammelten sich wohl mehr als eine Million Demonstranten in Istanbul.

Der sogenannte "Gerechtigkeitsmarsch" war die wichtigste Widerstandsgeste seit den Gezi-Protesten 2013. Kilicdaroglu selbst sprach am Sonntag von einer "Neugeburt der Türkei".

Kilicdaroglu und seine Mitstreiter haben bewiesen, dass die türkische Opposition lebt. Erdogan dominiert seit fast 15 Jahren die türkische Politik. Er verfolgt Kritiker, hetzt gegen Europa. Durch den "Gerechtigkeitsmarsch" aber wurde für alle sichtbar, dass Erdogan nicht die gesamte Türkei repräsentiert.

Schon bei dem Verfassungsreferendum stimmten beinahe 50 Prozent gegen den Präsidenten. Der 9. Juli dürfte türkische Oppositionelle in der Ahnung bestärken: Eine andere Türkei ist möglich.

"Wir wollen nicht in einem Land leben, das von einem einzigen Mann regiert wird, in dem Journalisten und Akademiker weggesperrt werden", sagte Kilicdaroglu am Sonntag. "Wir wollen Gerechtigkeit".

Ein einziger Marsch, das erkennt auch Kilicdaroglu im Interview mit dem SPIEGEL an, wird die Demokratie in der Türkei nicht wiederherstellen. Erdogan ist nach wie vor ein nahezu allmächtiger Präsident. Tausende Oppositionelle, darunter der Vorsitzende der prokurdischen Partei HDP, Selahattin Demirtas, sitzen weiter im Gefängnis.

Für die CHP kommt es jetzt auf zwei Dinge an:

Sie muss, erstens, die Energie der vergangenen 25 Tagen mitnehmen, konservieren, weitertragen. Das Parlament ist durch die Verfassungsreform entwertet. Die Oppositionsarbeit hat sich zunehmend verlagert - auf die Straßen, die Marktplätze, die sozialen Medien. Die CHP sollte lauter und entschlossener als bisher für ihre Themen werben.

Im Hinblick auf die Wahl in zwei Jahren ist es, zweitens, unabdingbar, dass verschiedene Gesellschaftsgruppen in der Türkei zusammenfinden. Die Opposition war bislang zersplittert in Sozialdemokraten, Islamisten, Laizisten, Linke, kurdische und türkische Nationalisten. Der 9. Juli hat gezeigt, dass sich diese Gruppen hinter einem konkreten politischen Anliegen versammeln können.

Ein Thema für den Wahlkampf ist vorgegeben: Gerechtigkeit.