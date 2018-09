Haftstrafe ausgesetzt Türkisches Gericht ordnet Freilassung des Oppositionspolitikers Berberoglu an

Der Kassationsgerichtshof in der Türkei hat die Freilassung des wegen Geheimnisverrats verurteilten Oppositionsabgeordneten Enis Berberoglu angeordnet. Einer Meldung der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge ordnete ein Berufungsgericht am Donnerstag an, seine Haftstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten auszusetzen, so lange sein Abgeordnetenmandat gültig ist.

Das Berufungsgericht bestätigte nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag das Urteil gegen den CHP-Abgeordneten Berberoglu. Da Berberoglu parlamentarische Immunität genieße, sei jedoch seine Freilassung angeordnet worden. Beberoglu war bei den Parlamentswahlen am 24. Juni als Abgeordneter für die Mitte-Links Partei CHP für fünf Jahre wiedergewählt worden, obwohl er zu dem Zeitpunkt in Haft war.

Der Abgeordnete war wegen angeblicher Spionage ursprünglich zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, ein Istanbuler Berufungsgericht hatte das Urteil später aufgehoben und einen neuen Prozess angeordnet. Aus Protest gegen das erste Urteil hatte der CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu im Juni 2017 einen "Marsch für Gerechtigkeit" von Ankara in das 40 Kilometer entfernte Istanbul gestartet, der nach drei Wochen nahe Berberoglus Gefängnis mit einer Massenkundgebung zu Ende ging.

In dem Fall geht es um einen Bericht der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" über geheime Waffenlieferungen des türkischen Geheimdiensts MIT an islamistische Rebellen in Syrien. Berberoglu soll dem früheren "Cumhuriyet"-Chefredakteur Can Dündar ein Video gegeben haben, das eine Durchsuchung eines MIT-Konvois durch die Polizei im Januar 2014 zeigt. Dündar wurde ebenfalls in dem Fall verurteilt, floh aber nach Deutschland.

Seine Haftstrafe müsse Berberoglu nach Ende seines Mandats antreten. Berberoglu gehört zu mehr als 130 Parlamentariern, deren Immunität im Jahr 2016 aufgehoben worden war.