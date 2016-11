Medienberichte Untersuchungshaft gegen HDP-Chefs angeordnet

Nach den nächtlichen Festnahmen ist gegen die Vorsitzenden der pro-kurdischen HDP, Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, Untersuchungshaft in der Türkei verhängt worden. Ein Gericht in der Kurdenmetropole Diyarbakir habe Haftbefehl erlassen, meldet unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Betroffenen gehören zu insgesamt zwölf HDP-Abgeordneten, die zuvor festgenommen worden waren. Gegen insgesamt fünf von ihnen wurde Haftbefehl erlassen, darunter Fraktionschef Idris Baluken. Der deutsch-türkische Abgeordnete Ziya Pir und zwei weitere Parlamentarier seien unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden, berichtete Anadolu.

Video: Festnahme von Oppositionellen in der Türkei

Video REUTERS

Das Vorgehen rief international Kritik hervor. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) bestellte den türkischen Gesandten ins Auswärtige Amt ein.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) rief die Türkei auf, über ihr künftiges Verhältnis zu Europa zu entscheiden. Er habe der Türkei den Weg nach Europa immer offengehalten, betonte der Außenminister in Berlin. Aber der Kampf gegen den Terrorismus dürfe keine Rechtfertigung dafür sein, "die politische Opposition zum Schweigen oder gar hinter Gitter zu bringen". Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, die Festnahmen bestätigten "alle internationalen Befürchtungen". Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini berief ein Treffen der EU-Botschafter in Ankara ein.

Dietürkische Regierung bezeichnete die Festnahmen dagegen als "rechtskonform" und äußerte ihrerseits erneut heftige Kritik an Deutschland. Die HDP warnte vor einem "Ende der Demokratie in der Türkei" und sprach von "politischer Lynchjustiz".