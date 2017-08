Türkei Haftbefehle gegen 35 Journalisten

Der Ausnahmezustand in der Türkei dauert an - und die türkische Justiz geht weiter rigoros gegen vermeintliche Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen vor. Nun haben die Behörden Haftbefehle gegen 35 Journalisten ausgestellt. Sie werden der Mitgliedschaft in der verbotenen Gülen-Bewegung verdächtigt.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, wurden bereits neun Journalisten bei Razzien festgenommen. Unter ihnen soll sich auch der Chefredakteur der Oppositionszeitung "Birgün" befinden.

Seit dem gescheiterten Militärputsch vom Juli 2016 haben die türkischen Behörden Zehntausende Gülen-Anhänger verhaftet, zahlreiche Medien geschlossen und mehr als 100.000 Staatsbedienstete per Notstandsdekret entlassen oder suspendiert. Der Grund: Die Gülen-Bewegung wird von der türkischen Führung um Präsident Recep Tayyip Erdogan für den Putschversuch im vergangenen Jahr verantwortlich gemacht und ist als "Terrororganisation" gelistet.

Den nun per Haftbefehl gesuchten oder bereits festgenommenen Journalisten wird insbesondere die Nutzung der Messenger-App "ByLock" zur Last gelegt. Die Nutzung von "ByLock" wird von den türkischen Justizbehörden als Beweis für die Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung gewertet - dieses Vorgehen ist aber äußerst umstritten.