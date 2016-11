Türkei Autorin Asli Erdogan bleibt weiterhin in Haft

Die vor drei Monaten in der Türkei verhaftete Schriftstellerin Asli Erdogan bleibt in Haft. Ein Gericht habe zwar die Freilassung der 49-Jährigen in einem gegen sie laufenden Verfahren wegen "Versuch der Zerstörung der nationalen Einheit" angeordnet, sagte Rechtsanwalt Erdal Dogan der Nachrichtenagentur AFP. Wegen eines anderen Anklagepunkts, der mutmaßlichen "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation", bleibt sie bis zum Prozessbeginn inhaftiert.

Zuvor hatten türkische Medien darüber berichtet, dass die Autorin das Gefängnis verlassen dürfe.

Der Autorin wird unter anderem Mitgliedschaft und Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKKvorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft.

Im Zuge einer Razzia gegen Unterstützer der prokurdischen Zeitung "Özgür Gündem" war sie Mitte August festgenommen worden, wenig später wurde Haftbefehl erlassen. Sie schrieb unter anderem Kolumnen für die inzwischen geschlossene "Özgür Gündem".

Dasselbe gilt für die ebenfalls inhaftierte 70-jährige Autorin und Übersetzerin Necmiye Alpay. Den beiden nach dem gescheiterten Putschversuch vom Juli festgenommenen Frauen droht wegen angeblicher Terrorunterstützung lebenslange Haft.

Die 1967 in Istanbul geborene Erdogan ist auch international bekannt. Ihre Bücher wurden unter anderem im Züricher Unionsverlag publiziert. Sie hatte zunächst Informatik und Physik studiert und arbeitete von 1991 bis 1993 als Physikerin am europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf.