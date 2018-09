Türkei Hunderte Arbeiter bei Streik auf Istanbuler Flughafen festgenommen

Bei Streiks gegen die schlechten Arbeitsbedingungen am neuen Istanbuler Flughafen haben türkische Sicherheitskräfte Hunderte Menschen festgenommen.

Die Aktion habe in der Nacht zum Samstag stattgefunden, teilte die Gewerkschaft Disk mit. Über die Zahl der Festgenommenen wurden unterschiedliche Angaben gemacht. In Agenturmeldungen waren von 400 oder 500 Menschen die Rede. Ein Unternehmenssprecher verweigerte einen Kommentar. Das Gelände war am Samstag komplett abgeriegelt.

Bereits am Freitag hatten die Sicherheitskräfte zunächst Tränengas gegen die Arbeiter eingesetzt, die aus Protest gegen die gefährlichen Arbeitsbedingungen und ihre schlechte Wohnsituation alle Bautätigkeiten eingestellt hatten. Türkische Medien hatten wiederholt berichtet, dass es auf der riesigen Baustelle im Norden Istanbuls bereits zahlreiche tödliche Arbeitsunfälle gegeben habe.

Die rund 35.000 Arbeiter stehen unter großem Druck, den Flughafen bis Ende Oktober fertigzustellen, wenn er offiziell in Betrieb gehen soll. Der noch namenlose Megaflughafen am Schwarzen Meer soll dann den weiter südlich an der Küste des Marmara Meeres gelegenen Atatürk Flughafen ersetzen.

Das neue Luftdrehkreuz gehört zu den ambitioniertesten Projekten von Präsident Recep Tayyip Erdogan. In der Anfangsphase sollen dort 90 Millionen Passagiere verkehren, doch soll ihre Zahl mittelfristig auf 150 Millionen steigen.

Wegen der Zerstörung großer Waldgebiete im Norden der Bosporus-Metropole und der erwarteten Auswirkungen auf die Vogelzugrouten zwischen Europa und Asien wird das Megaprojekt von Umweltschützern kritisiert.