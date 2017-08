Türkei in Syrien Erdogan riskiert einen Flächenbrand

An kaum einem anderen Ort in der Türkei war man dem Krieg in Syrien in den vergangenen Jahren so nah wie in Kilis. Immer wieder schlugen Raketen von syrischen Dschihadisten in der Grenzstadt ein. Im Krankenhaus werden Flüchtlinge aus dem Nachbarland versorgt.

Nun rückt der Krieg noch ein weiteres Stück näher an Kilis heran. Die türkische Armee hat in der Region etwa 7000 Soldaten zusammengezogen, Panzer und Artilleriegeschütze stationiert. Sie stellt sich offenbar auf eine weitere Operation in dem Nachbarland ein.

Türkische Soldaten waren vergangenen Sommer erstmals in Syrien einmarschiert, um IS-Terroristen und Rebellen der kurdischen YPG aus dem Grenzgebiet zu vertreiben. Jetzt legt Präsident Recep Tayyip Erdogan nach: Er will die Kurden im nordsyrischen Kanton Afrin bekämpfen.

Es droht eine weitere Eskalation

Beobachter berichten bereits von ersten Artilleriegefechten zwischen türkischen Soldaten und der YPG in Afrin. "Wir werden den Aufbau eines (kurdischen) Staats in Nordsyrien niemals dulden, egal zu welchem Preis", sagt Erdogan. Sollte er im Zuge der sogenannten "Operation Schwert Euphrat" nun tatsächlich Truppen in den Nachbarkanton schicken, würde er den Krieg in Syrien weiter eskalieren.

Erdogan wollte den Mittleren Osten neu ordnen. Er sah im Arabischen Frühling die Gelegenheit, eine Führungsrolle in der Region einzunehmen. Er glaubte, mithilfe islamistischer Rebellen Diktator Assad innerhalb von wenigen Monaten stürzen zu können und unterschätzte, wie weit das syrische Regime zum eigenen Machterhalt gehen würde. Diese Vorhaben sind gescheitert. Nun will er vor allem einen Kurdenstaat verhindern.

Die Kurden waren unter Assad marginalisiert. Doch sie erkämpften sich im Laufe des Kriegs immer mehr Territorium und, durch ihre säkulare Rhetorik, auch die Sympathien des Westens.

Die Amerikaner sehen die YPG mittlerweile als Schlüsselpartner im Kampf gegen den Islamischen Staat. Sie haben die Kurden, trotz heftiger Proteste aus Ankara, gerade erst mit schweren Waffen für den Sturm auf Rakka, die Hochburg der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), ausgestattet.

Die Folgen eines türkischen Einmarsches

Die türkische Regierung betrachtet die YPG hingegen als syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird. Sie fürchtet, die YPG könnten Waffen - die sie für den Kampf gegen den IS bekommen haben - für Angriffe gegen die Türkei missbrauchen.

Eine Intervention der türkischen Armee in Afrin hätte weitreichende Folgen. Menschenrechtsorganisationen warnen vor Massenvertreibungen. Gefechte zwischen der türkischen Armee und der YPG würde die Rakka-Operation gefährden und das Verhältnis zwischen Washington und Ankara massiv beschädigen. Die USA sähen sich wohl endgültig dazu gezwungen, sich zwischen ihrem wichtigsten Verbündeten in Syrien, der YPG, und dem Nato-Partner Türkei zu entscheiden.

Auch die Türkei würde durch eine Ausweitung des Syrienkonflikts weiter destabilisiert. Die Kurden in der Türkei würden einen Angriff auf Afrin niemals akzeptieren, sagt Hisyar Özsoy, Vize-Chef der pro-kurdischen Partei HDP. "Sie würden das als einen Angriff auf alle Kurden wahrnehmen." Der syrische Bürgerkrieg droht auf die gesamte Region überzugreifen.