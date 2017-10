Mesale Tolu schreibt ihrem Sohn "Mein kleiner Schatz"

Mesale Tolu hat sich in einem emotionalen Brief an ihren Sohn gewandt. Seit Monaten sitzt die deutsche Journalistin mit ihrem Kind in der Türkei im Gefängnis. 16 Tage nach ihrer Inhaftierung hätte die beiden sich erstmals wiedergesehen, schreibt Tolu nun laut einem Bericht des Magazins der "Süddeutschen Zeitung". Die erste Frage des Jungen sei demnach gewesen: "Mama, bist du sauer auf mich?"

In diesem Moment sei Tolu klar gewesen, "dass sie dir nicht nur deinen Vater und deine Mutter genommen haben, sondern auch das Vertrauen an deine Eltern und die Geborgenheit", schreibt sie. Auch Tolus Ehemann befindet sich in türkischer U-Haft. In den 16 Tagen ohne ihren Sohn sei sie "nicht nur den ungewohnten, unmenschlichen Umständen" ausgesetzt gewesen, "sondern auch der Befürchtung, dass es dir schlecht gehen könnte", schreibt sie ihrem Kind weiter.

Tolu wurde am 30. April in Istanbul festgenommen. Im Oktober forderte sie beim Prozessauftakt in Silivri bei Istanbul ihre Freilassung und wies die Terrorvorwürfe zurück. Etwas Hoffnung gab es zuletzt dadurch, dass mit dem Menschenrechtler Peter Steudtner ein anderer Deutscher überraschend aus der türkischen Haft entlassen worden war. Tolus Anwalt dämpfte zuletzt aber die Erwartungen.

In ihrem Brief entschuldigt Tolu sich nun bei ihrem Sohn, dass sie und ihr Mann die "dramatischen Szenen", denen ihr Sohn ausgesetzt war, nicht verhindern konnten: "Kinder in deinem Alter sollten maskierte Menschen, Maschinengewehre und Gefängniszellen erst überhaupt nicht sehen dürfen." Dies sei in der Türkei aber nicht möglich. "Leider erleben Dutzende Kinder tagtäglich diese Szenen, ohne dass Rücksicht auf sie genommen wird", schreibt Tolu.

Die 32-Jährige gibt sich aber auch zuversichtlich: Tolu habe "dank dieser Erfahrung gelernt, dass Hoffnung und Mut genügen, um die Umstände zu verbessern". Dank ihres Sohns habe sie immer "aufatmen und weitermachen können". Sie hoffe, dass ihr Sohn nicht allzu lang im Gefängnis bleiben müsse. "Nun kann alles nur noch besser werden", schreibt Tolu.