Staatsanwaltschaft in Istanbul Khashoggi wurde kurz nach Betreten des Konsulats erwürgt

Der türkische Chefermittler Irfan Fidan hat sich erstmals offiziell zu den Todesumständen von Jamal Khashoggi geäußert: Der Journalist sei kurz nach Betreten des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul erwürgt worden, teilte die Staatsanwaltschaft in der türkischen Metropole mit. Dann hätten die Täter Khashoggis Leiche zerstückelt und entsorgt. Der Mord sei im Vorfeld geplant gewesen.

Damit widersprechen die Türken der offiziellen Erklärung aus Saudi-Arabien: Das Königshaus hatte Khashoggis Tod als Unfall und Verkettung unglücklicher Umstände dargestellt. Zwischen dem Publizisten und saudi-arabischen Agenten im Konsulat habe sich aus einem Streit eine Schlägerei entwickelt, in deren Verlauf der 59-jährige Journalist getötet wurde.

AFP Saud al-Mojeb (l.)

In dieser Woche traf sich Chefermittler Fidan in der Türkei mit seinem saudi-arabischen Konterpart Saud al-Mojeb. Die Gespräche seien weitgehend ergebnislos geblieben, so die türkische Seite. Türkische Medien berichten, Mojeb habe sich geweigert Fragen über den Verbleib von Khashoggis Leiche zu beantworten oder die Identität des türkischen Mitarbeiters preiszugeben, der sich laut offizieller Version aus Riad um die Beseitigung des Leichnams gekümmert haben soll.

Ermittlungsergebnisse waren bislang vor allem über türkische oder US-Medien bekannt geworden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Tod Khashoggis vergangene Woche zwar einen "geplanten" und "politischen" Mord genannt, war aber nicht darauf eingegangen, wie Khashoggi genau getötet wurde.