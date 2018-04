Urteile gegen "Cumhuriyet"-Mitarbeiter Journalistenverband nennt Haftstrafen "Unrechtsurteile"

15 Mitarbeiter der türkischen Zeitung "Cumhuriyet" verurteilte ein Gericht in Istanbul am Mittwoch zu teils langen Haftstrafen - den Angeklagten zufolge ein Angriff auf die ohnehin schon eingeschränkte Pressefreiheit im Land. Auch aus Deutschland kommt deutlicher Protest: Der Deutsche Journalisten-Verband(DJV) hat die Schuldsprüche als "Unrechtsurteile" bezeichnet. "Das sind Willkürurteile einer Justiz, die nicht der Gerechtigkeit, sondern nur noch den Allmachtsphantasien des türkischen Despoten Erdogan verpflichtet ist", erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall.

Unter den Verurteilten sind etwa "Cumhuriyet"-Chefredakteur Murat Sabuncu und der Reporter Ahmet Sik (lesen Sie hier mehr zur Anklage gegen Sik). Sie müssen wegen Unterstützung von Terrororganisationen siebeneinhalb Jahre Gefängnis verbüßen. Der Herausgeber der regierungskritischen Zeitung, Akin Atalay, erhielt mehr als acht Jahre.

"Die Kollegen haben nichts anderes gemacht, als kritisch und unabhängig zu berichten", sagte DJV-Vorsitzender Überall weiter. Spätestens nun sei klar, dass sich an der Unterdrückung der Pressefreiheit und der Journalisten in der Türkei nichts geändert habe. Die europäischen Demokratien müssten sich vehement für die Freilassung der "Cumhuriyet"-Journalisten einsetzen

Reporter ohne Grenzen (ROG) erklärte, "Cumhuriyet" stehe "symbolisch für den mutigen Kampf der wenigen noch verbliebenen unabhängigen Medien gegen die beispiellose Verfolgung kritischer Journalisten in der Türkei". Die Anklageschrift sei "von sachlichen Fehlern durchzogen" und das Urteil "eine Schande für die türkische Regierung", sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. Auf der neuen ROG-Rangliste der Pressefreiheit steht die Türkei auf Platz 157 von 180 Staaten.

Anwälte wollen Einspruch einlegen

Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten Unterstützung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, der linksextremistischen DHKP-C und der Gülen-Bewegung vorgeworfen. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan macht die Bewegung um den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülenfür den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich. Die Staatsanwaltschaft hatte langjährige Haftstrafen gefordert.

Das Urteil nach neunmonatigem Verfahren ist noch nicht rechtskräftig. Die Anwälte hatten schon davor angekündigt, Einspruch einzulegen. Insgesamt waren 18 aktuelle und frühere "Cumhuriyet"-Mitarbeiter angeklagt. Gegen mehrere andere Mitarbeiter wurden kürzere Haftstrafen verhängt, drei wurden freigesprochen.

"Ich möchte Sicherheit und einen normalen Alltag"

In der Türkei angeklagt ist auch die deutsche Journalistin Mesale Tolu, deren Prozess am Donnerstag in Istanbul weitergeht. Tolus deutsch-türkischer Kollege Adil Demirci war vergangene Woche verhaftet worden und sitzt nun im Hochsicherheitsgefängnis in Silivri, in dem bis zu seiner Freilassung im Februar auch der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel inhaftiert war.

Tolu äußerte zuvor die Hoffnung, dass das Gericht ihr die Ausreise erlauben werde. "Ich hoffe natürlich, dass meine Meldepflicht und meine Ausreisesperre aufgehoben werden", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Ich würde packen und dann sobald wie möglich nach Deutschland ausreisen, in meine Heimat."

Besonders für ihren dreijährigen Sohn - für den in Ulm ein Kindergartenplatz reserviert sei - wolle sie ein stabiles Umfeld in Deutschland, sagte die 33-Jährige. "Ich möchte, dass er in Sicherheit ist und einen normalen Alltag leben kann." Tolu, die ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, war bis vergangenen Dezember fast acht Monate lang in der Türkei inhaftiert gewesen.