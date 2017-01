Mit Panzern aus Deutschland Türkei kämpft in Syrien zusammen mit Terroristen

Die Offensive der türkischen Armee in Nordsyrien gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ist für die deutsche Bundesregierung äußerst heikel. Denn seit Beginn der Invasion kämpfen die Truppen von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan an vorderster Front mit deutschem Gerät: "Leopard"-Panzer vom Typ 2A4, dem Stolz deutscher Wehrtechnik.

Zunächst kursierten Propaganda-Videos aus Syrien, die die Kampfkraft des 62 Tonnen schweren Gefährtes eindrucksvoll belegten: Zu sehen war, wie "Leopard"-Geschosse Autos des IS zerstörten. Doch dann änderte sich die Lage, als die Dschihadisten Videos ins Netz stellten, die abgeschossene "Leopard" zeigen. Zehn Panzer aus deutscher Produktion wollen die Terroristen zerstört haben, das jedenfalls reklamiert der IS für sich. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Die Bundesregierung sorgt aber nach SPIEGEL-Informationen auch dafür, dass der Nachschub an Ersatzteilen für Kampfpanzer in die Türkei nicht versiegt. Im vergangenen halben Jahr hat die Bundesregierung der Lieferung von Ersatzteilen für gepanzerte Fahrzeuge im Wert von rund einer halben Million Euro an die Türkei zugestimmt, darunter auch für Kampfpanzer. Das steht in einer als geheim eingestuften Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage des Linken-Abgeordneten Jan van Aken.

Zu den Rüstungslieferungen gehören unter anderem Triebradringe und Teile von Motoren. Das zuständige Bundeswirtschaftsministerium von Sigmar Gabriel (SPD) rechtfertigt die Lieferungen mit dem Status der Türkei als Nato-Mitglied.

Heikel ist diese Rüstungshilfe vor allem wegen eines der acht Verbündeten, die sich die türkische Armee für ihre Offensive auf die Stadt al-Bab in Nordsyrien ausgewählt hat. Der Bundesregierung liegen Informationen vor, dass die türkische Armee in ihrem Angriff gegen den IS zusammen mit der als Terrororganisation gelisteten Vereinigung Ahrar al-Scham kämpft. So steht es in der Antwort der Bundesregierung an van Aken.

In Deutschland ist die Mitgliedschaft in dieser Organisation strafbar, die Justizbehörden führen mehrere Gerichtsverfahren gegen Mitglieder von Ahrar al-Scham. Die Terrormiliz ist eine islamistisch-salafistische Gruppierung, die neben der Freien Syrischen Armee zur den wichtigsten bewaffneten Widerstandsgruppen gegen das Regime von Syriens Präsident Baschar al-Assad zählt.