Die Inhaftierung des deutschen Menschenrechtlers und Ausbilders Peter Steudtner hat Empörung bei SPD und Linkspartei ausgelöst. ""Was wir derzeit in der Türkei erleben, überschreitet alle Grenzen", sagte SPD-Chef Martin Schulzdem SPIEGEL. "Präsident Recep Tayyip Erdogan ist dabei, die Demokratie und Rechtstaatlichkeit in der Türkei abzuschaffen. Er entfernt sein Land damit immer weiter von Europa." Diese Politik brauche eine klare Antwort. "Wie lange will Frau Merkel noch dazu schweigen?", so der Kanzlerkandidat.

Ein türkisches Gericht hatte am Dienstag Untersuchungshaft für sechs Aktivisten von Amnesty International angeordnet. Zu ihnen zählt auch der Berliner Steudtner. Der 45-Jährige ist der zehnte deutsche Staatsbürger, der seit dem Putschversuch in der Türkei vor dem Jahr festgenommen wurde.

Schulz bezeichnete es als unerträglich, wenn der Präsident eines Nato-Staates darüber schwadroniere, "Verrätern den Kopf abzuschlagen". Dies sei eine "Rhetorik der Eskalation und Gewalt", die mit Demokratie und Rechtstaatlichkeit nichts zu tun habe. Dass nun ein deutscher Menschenrechtsaktivist in Untersuchungshaft sitze, zeige, wie weit sich die Türkei unter Erdogan bereits von rechtsstaatlichen Prinzipien entfernt habe.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte, Erdogan leite "eine weitere Eskalationsstufe im deutsch-türkischen Verhältnis" ein. "Merkels Strategie, Erdogan mit demonstrativer Gelassenheit zu begegnen, ist endgültig gescheitert", kritisierte Oppermann. "Sie muss Erdogan unmissverständlich deutlich machen, dass es so nicht weiter gehen kann."

"Zeit des Wartens, Hoffens und Bittens ist vorbei"

privat Peter Steudtner

Auch die Linkspartei reagierte mit scharfer Kritik auf die Inhaftierung Steudtners. Deutsche liefen Gefahr, in der Türkei als Geisel genommen zu werden, sagte die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen. "Das Auswärtige Amt muss jetzt eine Reisewarnung für die Türkei aussprechen."

"Angesichts der Strategie des türkischen Präsidenten Erdogan, Ausländer als Geiseln zu nehmen, muss die Bundesregierung ihren Kurs gegenüber Ankara ändern", forderte Dagdelen. "Die Zeit des Wartens, Hoffens und Bittens ist vorbei."

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel seien für das weitere Schicksal von Steudtner, des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel und der Journalistin Mesale Tolu und anderer deutscher Staatsbürger in türkischer Haft mitverantwortlich, sagte Dagdelen.