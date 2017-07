Türkische Medien über Reisehinweis "Die Deutschen toben"

Mit Empörung haben einige türkische Medien, die der Regierung von Recep Tayyip Erdogan nahestehen, auf die verschärfte Türkei-Politik der Bundesregierung reagiert. "Bei uns ist die Justiz unabhängig, Hans", lautete die Schlagzeile auf dem Titel der Zeitung "Türkiye" am Freitag. Mit "Hans" umschreibt Staatspräsident Erdogan regelmäßig die Deutschen.

Die türkische Zeitung "Aksam" schrieb: "Die Deutschen toben", was auch als "Die Deutschen sind tollwütig geworden" übersetzt werden kann.

Als Reaktion auf die Verhaftung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner und anderer hatte das Auswärtige Amt neue Reisehinweise für die Türkei ausgegeben. Türkeireisenden wird nun zum Beispiel empfohlen, sich bei der Botschaft oder bei Konsulaten registrieren zu lassen. Gabriel sprach von einer "Neuausrichtung" der Politik der Bundesregierung gegenüber Ankara.

Die Türkei wies dieses Vorgehen als unangemessen und unannehmbar zurück. In der Presse fand die Entscheidung der Bundesregierung ein ähnliches Echo - zumindest bei den Medien, die Erdogan nahestehen. So titelte die Zeitung "Star": "Neues EU-Kriterium: Freiheit für Agenten". Darunter zeigte das Blatt Fotos des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel und des Menschenrechtlers Steudtner, die beide in Untersuchungshaft sind.