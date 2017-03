Türkei Mehrere Flüchtlinge in der Ägäis ertrunken

Bei einem Bootsunglück in der Ägäis sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kenterte ein Schlauchboot mit 22 Flüchtlingen an Bord vor der türkischen Küste. Sieben Menschen seien gerettet worden, vier würden noch vermisst.

In der Ägäis sind in den vergangenen Jahren immer wieder Boote mit Flüchtlingen untergegangen. Zwar ist seit Inkrafttreten des Flüchtlingsabkommens zwischen Europa und der Türkei vor einem Jahr die Zahl der Flüchtlinge, die über diesen Seeweg nach Griechenland kommen, deutlich zurückgegangen. Doch manche wagen trotzdem die gefährliche Überfahrt in wackeligen Booten.

Das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei

Worum geht es?

Monatelang kamen im Sommer 2015 und Anfang 2016 viele Flüchtlinge von der Türkei aus nach Europa. Mit Booten wagten sie die gefährliche Überfahrt nach Griechenland. Um die Zahl der ankommenden Flüchtlinge zu verringern, hat die EU am 18. März 2016 mit der Türkei ein Abkommen unterzeichnet.

Was bekommt die EU?

Die EU darf alle Schutzsuchenden, die seit dem 20. März 2016 illegal auf die griechischen Inseln übergesetzt sind, in die Türkei zurückschicken. Ausgenommen sind Asylbewerber, die nachweisen können, dass sie in der Türkei verfolgt werden. Für jeden zurückgeschickten Syrer darf seit dem 4. April 2016 ein anderer Syrer aus der Türkei legal und direkt in die EU einreisen.

Was bekommt die Türkei?

Die Türkei erhält drei Milliarden Euro, um damit die Lebensbedingungen von geflüchteten Syrern im eigenen Land zu verbessern. Weitere drei Milliarden Euro hat die EU in Aussicht gestellt. Zudem sollten Türken von Ende Juni 2016 an ohne Visum in die EU einreisen dürfen. Diese Visaliberalisierung trat jedoch nie in Kraft. Brüssel warf Ankara vor, die anderen Bedingungen dafür nicht zu erfüllen. Die türkische Regierung hat dies bestritten.

Wie ist die Bilanz?

Schaut man nur auf die Zahlen wie folgt: Nach Angaben der EU-Kommission wurden seit April 2016 nach der Vereinbarung rund 900 Menschen aus Griechenland in die Türkei zurückgebracht. Knapp 3800 Syrer aus der Türkei sind in EU-Ländern untergekommen, die meisten davon in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich. Doch es gab auch politische Auswirkungen: Die türkische Regierung versucht immer wieder, das Abkommen als Druckmittel gegen die EU einzusetzen. Fast täglich drohen türkische Minister damit, das Abkommen ganz oder teilweise auszusetzen. Bisher ist es bei diesen Drohungen geblieben.