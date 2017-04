Türkei Ein Toter bei Explosion in kurdischer Stadt

Fünf Tage vor dem Referendum in der Türkei ist es in der südosttürkischen Kurdenmetropole Diyarbakir zu einer Explosion gekommen. Die schwere Detonation habe sich am Dienstagvormittag im Stadtzentrum ereignet, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Ein Mensch kam ums Leben, mehrere wurden verletzt, teilte der Gouverneur von Diyarbakir mit.

Der türkische Innenminister Süleyman Soylu teilte mit, es habe sich um ein Unglück während Reparaturarbeiten an gepanzerten Fahrzeugen der Polizei gehandelt. Einen Terroranschlag schloss er nach ersten Erkenntnissen aus.

Die Explosion war in der gesamten Stadt zu hören, hinterließ einen tiefen Krater und brachte ein ganzes Gebäude zum Einsturz. Sicherheitskräfte und Krankenwagen wurden in die Gegend geschickt.

Diyarbakir ist die größte Stadt im Südosten der Türkei. Die Arbeiterpartei PKK kämpft in dieser Region seit drei Jahrzehnten für eine kurdische Unabhängigkeit. Im Sommer 2015 war eine Waffenruhe mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zusammengebrochen. In den vergangenen Wochen hatte die Zahl der Anschläge in der Türkei merklich abgenommen.