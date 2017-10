Gericht in Istanbul Menschenrechtler Steudtner kommt aus U-Haft frei

Ein türkisches Gericht hat die Freilassung des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner aus der Untersuchungshaft angeordnet. Auch sieben weitere wegen Terrorvorwürfen angeklagte Menschenrechtler sollen freikommen, wie das Gericht in Istanbul am Mittwochabend entschied.

"Der Ausreise steht nichts mehr im Wege", sagte Steudtners Anwalt, Murat Boduroglu, nach der Gerichtsentscheidung in Istanbul. Zuvor hatte auch die türkische Staatsanwaltschaft überraschend gefordert, die Menschenrechtler aus der Untersuchungshaft zu entlassen.

Steudtner war am 5. Juli bei einem Workshop für Menschenrechtler in Istanbul festgenommen worden. Seit Mitte Juli sitzt er in Untersuchungshaft. Ihm und seinen neun ebenfalls angeklagten Kollegen wird "Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen" vorgeworfen. Ihnen drohten bis zu 15 Jahre Haft.

In Kürze mehr auf SPIEGEL ONLINE.