Türkei Deutsche Mesale Tolu bleibt vorerst in Untersuchungshaft

Die deutsche Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu bleibt vorerst in der Türkei in Untersuchungshaft. Das entschied nach Angaben von Tolus Anwältin das zuständige Gericht in Istanbul bei einer routinemäßigen Haftprüfung. Das Gericht habe die Entscheidung unter anderem mit Fluchtgefahr begründet.

Laut der Anwältin wollte der deutsche Botschafter Martin Erdmann Tolu am Mittwoch im Frauengefängnis Bakirköy besuchen, wo sie mit ihrem zweijährigen Sohn sitzt. Tolu arbeitete bis zu ihrer Festnahme am 30. April für die regierungskritische Nachrichtenagentur ETHA. Wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation drohen ihr bis zu 15 Jahre Haft.

Bereits am Dienstag hatte Erdmann den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel und den Menschenrechtler Peter Steudtner im Gefängnis Silivri westlich von Istanbul besucht. Es war das erste Mal seit Steudtners Festnahme Anfang Juli, dass ein deutscher Botschaftsvertreter Zugang zu ihm erhielt.

Auch im Fall Tolu dringt die Bundesregierung auf eine Freilassung. Bis zum Prozessauftakt am 11. Oktober findet aber noch ein weiterer Prüfungstermin statt.

Die anhaltende Inhaftierung deutscher Staatsbürger belastet die deutsch-türkischen Beziehungen. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel warf Präsident Recep Tayyip Erdogan kürzlich vor, Yücel als "Geisel" zu halten. In einem Gastbeitrag für SPIEGEL ONLINE forderten Gabriel und Justizminister Heiko Maas schärfere Kontrolle von Vereinen und Moscheen, die Erdogan nahestehen.