Türkischer Minister zur Bundesregierung "Was geht euch das an?"

Die Bundesregierung hat die erneute Festnahme von Deutschen in der Türkei scharf verurteilt - nun kontert der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Deutschland rege sich auf, wenn die Türkei Putschisten festnehme, sagte Cavusoglu laut der Nachrichtenagentur Anadolu. "Aber was geht euch das an? Das ist auch ein türkischer Staatsbürger, aber Deutschland fragt, warum nehmt ihr meinen Staatsbürger fest?"

Das Auswärtige Amt hatte am Freitag die jüngste Festnahme zweier Deutscher kritisiert und erklärt, der Akt habe politische Gründe. Kanzlerin Angela Merkel verurteilte die Festnahmen und deutete eine weitere Verschärfung der deutschen Türkei-Politik an.

Laut der türkischen Nachrichtenagentur Dogan handelt es sich um zwei Deutsche türkischer Herkunft. Sie wurden demnach wegen angeblicher Verbindungen zum gescheiterten Militärputsch in der Türkei am Flughafen von Antalya festgenommen.

Insgesamt sind laut Auswärtigem Amt derzeit zwölf Deutsche in der Türkei aus politischen Gründen in Haft. Ihre Inhaftierung belastet die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Ankara und Berlin schwer. Die Bundesregierung hatte das Vorgehen der türkischen Führung nach dem fehlgeschlagenen Putschversuch vom vergangenen Jahr wiederholt scharf kritisiert.

Die Türkei wiederum wirft Berlin vor, "Terroristen" zu unterstützen, indem Deutschland Kurdenpolitiker und angebliche Putschisten beherbergt.