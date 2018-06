In der Türkei ist die Präsidenten- und Parlamentwahl beendet worden. Die Wahllokale schlossen um 16 Uhr (17 Uhr Ortszeit). Genaue Prognosen auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen gibt es in der Türkei nicht. Erste Ergebnisse werden am frühen Abend Uhr erwartet.

Der stärkste Herausforderer von Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan, Muharrem Ince, rief die Bürger angesichts von Berichten über Unregelmäßigkeiten auf, auf die Wahlurnen zu achten. Ince wollte nach seiner Stimmabgabe im westtürkischen Yalova zur Wahlkommission nach Ankarareisen.

Deren Mitarbeiter rief er auf: "Erfüllt eure Aufgabe richtig, wie es sich gehört. Erfüllt sie, indem Ihr euch an die Gesetze und die Verfassung haltet. Seid niemandes Marionette. Lasst euch von niemandem verunsichern. Fürchtetet euch vor niemandem." Er fügte hinzu: "Wir wollen einen fairen Wettkampf. Wir wollen einen korrekten Wettkampf. Und ich will bloß nicht, dass es bei dem Ergebnis, das herauskommt, zu Ausschreitungen kommt."

Seine Anhänger rief Ince nach Schließung der Wahllokale zudem dazu auf, sich nicht von zunächst oftmals hohen Teilergebnissen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu für Erdogan "in die Irre führen" zu lassen. Anadolu wollte spätestens von 21.00 Uhr an (20.00 Uhr deutscher Zeit) Teilergebnisse veröffentlichen, die mit fortschreitender Auszählung belastbarer werden. In der Vergangenheit startete Erdogans Lager mit großem Vorsprung, der dann kleiner wurde.

Berichte über Unregelmäßigkeiten

Der Sprecher der Republikanischen Volkspartei (CHP), Bülent Tezcan, hatte von mehreren Vorfällen in der Provinz Sanliurfa im Südosten des Landes berichtet, unter anderem in der dortigen Stadt Suruc. Es habe Beschwerden gegenüber den örtlichen Wahlkomitees gegeben und Beamte hätten sich an die zentrale Wahlkommission gewandt, sagte er. Sanliurfa ist eine Hochburg der Regierungspartei AKP. In manchen Regionen dort ist aber die prokurdische HDP dominant.

Tezcan sagte weiter, bewaffnete Männer in den Straßen von Suruc versuchten, die Wähler unter Druck zu setzen und eine "Atmosphäre des Terrors" in der mehrheitlich kurdischen Stadt zu verbreiten. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Vorwürfe bislang nicht.

Bei Auseinandersetzungen während der Wahlen wurde zudem offenbar ein Oppositionspolitiker und eine weitere Person getötet. Bei dem Politiker handele es sich um den Bezirksvorsteher der national-konservativen Iyi-Partei in der osttürkischen Provinz Erzurum, teilte der Iyi-Generalsekretär Aytun Ciray am Sonntag auf Twitter mit.

Nach ersten Erkenntnissen habe es sich um einen Streit zwischen zwei Familien gehandelt. Es sei zu einem Schusswechsel vor einem Wahllokal im osttürkischen Erzurum gekommen. Ermittlungen hätten begonnen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Erdogan droht eine Stichwahl

Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu leitete der örtliche Staatsanwalt Sadi Dogan nach Beschwerden der CHP und der prokurdischen HDP Ermittlungen ein. Demnach wurden vier Menschen wegen versuchter Wahlfälschung festgenommen. Der örtliche Gouverneur kritisierte eine falsche Darstellung der Ereignisse in Suruc und bestritt Berichte, dass es bei Auseinandersetzungen in der Stadt Tote gegeben habe.

Bei der Stimmabgabe in Istanbul sagte Erdogan am frühen Nachmittag, es gebe "keine ernsthaften Probleme" bei der Stimmabgabe. Der Chef der Wahlkommission Sadi Güven sagte Anadolu, es seien die nötigen rechtlichen Schritte zur Sicherung der Wahlen in Suruc getroffen worden.

Umfragen zufolge dürfte Erdogan zwar die meisten Stimmen erhalten. Es gilt aber als unsicher, ob er die absolute Mehrheit erreicht. Sollte er sie verfehlen, gäbe es am 8. Juli eine Stichwahl - aller Voraussicht nach gegen Ince. Insgesamt gibt es sechs Kandidaten.

Der Präsident und die Herausforderer Recep Tayyip Erdogan, Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP):

Seine Anhänger verehren ihn wie einen Messias, seine Gegner verachten ihn als Despoten. Doch beide Lager sind sich einig, dass Recep Tayyip Erdogan die prägende Figur in der jüngeren, türkischen Geschichte ist. Erdogan regiert die Türkei seit 15 Jahren, länger als jeder andere Politiker. Die Wahlen am Sonntag könnten seine Alleinherrschaft zementieren. Für Erdogan war Politik immer ein Kampf: Er hat als Sohn eines strenggläubigen Seemanns aus Anatolien die laizistische Elite, die sogenannten Kemalisten, niedergerungen. Kurz darauf wendete er sich gegen die Sekte des Islamistenpredigers Fethullah Gülen, die ihm bei seinem Aufstieg an die Spitze des Staats einst behilflich gewesen ist. Die Auseinandersetzung zwischen Erdogan und Gülen gipfelte in dem Putschversuch vom 15. Juli 2016, für den die Regierung Gefolgsleute des Predigers im Militär verantwortlich macht. Erdogan, 64 Jahre alt, steht auf dem Zenit seiner Macht, doch er ist besessen von dem Gedanken, sie zu verlieren. Er fühlt sich verkannt und vertraut praktisch nur noch seiner Familie, was zu Verwerfungen innerhalb der Regierung führt. Erdogan muss damit rechnen, im Falle einer Wahlniederlage von seinen Gegnern angeklagt und ins Gefängnis gesperrt zu werden. Für ihn geht es am 24. Juni um seine politische Existenz. Selahattin Demirtas, Demokratische Partei der Völker (HDP):

Seit mehr als eineinhalb Jahren sitzt Selahattin Demirtas in der Türkei in Untersuchungshaft. Die Regierung wirft ihm Terrorhilfe vor. Demirtas, 45, darf außer seinen Anwälten und seiner Familie keinen Besuch empfangen, Kontakt zu anderen Häftlingen ist ihm verboten.

Trotzdem ist der Menschenrechtsanwalt Demirtas, der Erdogan bei den Parlamentswahlen 2015 an den Rand einer Niederlage brachte, in der türkischen Öffentlichkeit nach wie vor so präsent wie kaum ein anderer Politiker.

Bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag tritt er gegen Erdogan an - aus dem Gefängnis heraus. In einem Interview, das der SPIEGEL Anfang Juni schriftlich mit Demirtas führte, erklärte dieser, wie er mit der Situation fertig wird: "Wenn es dir gelingt, die Mauern in deinem Kopf einzureißen, dann bist du kein Gefangener mehr, dann bist du frei." Muharrem Ince, Republikanische Volkspartei (CHP):

Als Präsident Erdogan im April Neuwahlen für den 24. Juni ausrief, glaubten die meisten Menschen in der Türkei, das Ergebnis schon zu kennen. Erdogan, so die allgemeine Annahme, würde mit großem Abstand gewinnen. Seither aber ist Erstaunliches passiert: Erdogans Vorsprung schrumpft, die Opposition ist im Aufwind. Und das liegt vor allem an Muharrem Ince, dem Kandidaten der Sozialdemokraten.

Ince, 54 Jahre alt, ein Physiklehrer aus der Marmararegion, sitzt seit 2002 im Parlament. Seinen bisherigen Karrierehöhepunkt erlebt er jedoch erst jetzt: Ince hat eine fulminante Kampagne hingelegt und bringt Erdogan damit ernsthaft in Bedrängnis. Egal was die Regierung unternimmt, der CHP-Kandidat hat, so scheint es, einen Konter parat. Anhänger der Opposition vergleichen ihn bereits mit Bülent Ecevit, dem letzten Politiker, der für die CHP eine Wahl gewann - vor fast einem halben Jahrhundert. Meral Aksener, IYI-Partei:

Ihre Anhänger rufen sie "Wölfin": Meral Aksener, 61, gilt als durchsetzungsstark und kompromisslos wie sonst nur Erdogan. Vergangenen Herbst hat Aksener, die in den Neunzigerjahren schon einmal Innenministerin war, die nationalistische IYI-Partei gegründet, um Erdogan als Präsident abzulösen.

Das türkische Parteiensystem war in den vergangenen Jahren statisch: Die Sozialdemokraten und die linke, prokurdische HDP kamen zusammen höchstens auf ein Drittel der Stimmen, der Rest wählte mehrheitlich Erdogans islamisch-nationalistische AKP. Ein Machtwechsel war daher stets ausgeschlossen. Mit Aksener erwächst Erdogan nun erstmals ernsthafte Konkurrenz im rechten Lager. Temel Karamollaoglu, Partei der Glückseligkeit (Saadet):

Für Erdogan muss sich die Kandidatur Karamollaoglus wie Verrat anfühlen: Der Chef der Saadet Partei entstammt derselben islamistischen Bewegung wie der Präsident selbst. Karamollaoglu hat sich mit Erdogan weniger aus Gründen der Religion überworfen, sondern wegen dessen Regierungsstil. Er hält den Präsidenten für autoritär und korrupt. Die Gegnerschaft zu Erdogan hat zu einem ungewöhnlichen Ergebnis geführt: Die Islamisten von Saadet haben sich mit den Sozialdemokraten (CHP) und den Nationalisten (IYI) zu einer Wahlallianz zusammengeschlossen. Zwar sehen Umfragen Saadet gerade einmal bei zwe Prozent. Es könnten jedoch genau die Stimmen sein, die am Ende den Ausschlag zugunsten der Opposition geben. Dogu Perincek, Vaterlandspartei (Vatan):

Er leugnet den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich und warnt vor einer Verschwörung durch die USA: Dogu Perincek, 76, nimmt sich selbst furchtbar ernst; sein Problem ist, dass das in der Türkei sonst kaum jemand tut. Demoskopen sehen seine Partei Vatan am Rande der Messbarkeitsschwelle. Für Perincek dürfte es am Sonntag weniger darum gehen zu gewinnen. Er wollte mit seiner Präsidentschaftskandidatur wohl vor allem mal wieder auf sich aufmerksam machen.

Opposition verspricht Erneuerung - und Verfassungsänderung

Die Opposition hat die Rückkehr zum parlamentarischen System versprochen. Dafür wäre allerdings eine erneute Verfassungsänderung notwendig. Die Opposition will außerdem den Ausnahmezustand aufheben. Ince kündigte bei seiner letzten Wahlkampfrede vor Hunderttausenden Anhängern eine grundlegende Erneuerung des Landes an.

Erdogan unterstrich nach der Abgabe seiner Stimme in Istanbul die Bedeutung der Wahlen. "Im Moment durchlebt die Türkei mit dieser Wahl regelrecht eine demokratische Revolution", sagte er.

Wahlberechtigt sind knapp 60 Millionen Türken. Mehr als drei Millionen davon leben im Ausland, wo die Abstimmung bis zum vergangenen Dienstag möglich war. Wähler aus dem Ausland können aber auch am Sonntag noch an Grenzübergängen, Häfen und Flughäfen der Türkei wählen.

